إقبال كبير على التبرع بالدم لصالح الأشقاء في فلسطين بالغربية

تشهد محافظة الغربية ارتفاعًا ملحوظًا في الإقبال على حملات التبرع بالدم، حيث انطلقت حملات التبرع في عدة محافظات منذ اليوم، وتواجدت في محافظة الغربية في مركزي طنطا والمحلة الكبرى، وقد لاحظ توافد كبير خاصة من الشباب للمشاركة في هذه الحملات الإنسانية، التي بدات منذ صباح اليوم.

ونظم التحالف الوطني للعمل الأهلي، نظم حملة للتبرع بالدم تحت عنوان "دمنا واحد"، وذلك أمام محطة السكة الحديد بطنطا ومسجد الشامي بالمحلة في محافظة الغربية، وتأتي هذه الحملة تضامنًا مع إعلان مؤسسات المجتمع المدني دعمًا وإنقاذًا لضحايا غزة في دولة فلسطين الشقيقة، التي تعاني من هجمات مستمرة من قبل جنود احتلال الكيان الإسرائيلي على مدار الأسبوع الماضي.

سيارات التبرع متواجد بالشوارع العامة

وقد شهدت ساحات محطة السكة الحديد بطنطا ومسجد الشامي بالمحلة تواجد سيارات التبرع بالدم، حيث تم توجيه الدعوة للمتبرعين للتجمع بعد انتهاء صلاة الجمعة، ما دفع العدد للتزايد، بهدف جمع أكبر عدد ممكن من المتبرعين بالدم ومشتقاته.

والجديربالذكر أن العديد من أعضاء وكوادر مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، التي تدعم الدولة المصرية، تشارك في حملات التبرع بالدم، استجابة لدعوات التحالف الوطني لدعم الدولة المصرية في جميع محافظات المحافظات والمدن الكبرى والصغرى.

جهود لإنقاذ حياة الضحايا والمصابين

تأتي هذه الحملات في إطار الجهود المستمرة للمساهمة في إنقاذ ودعم حياة الضحايا والمصابين وتلبية الاحتياجات الطبية العاجلة في قطاع غزة المحتل، وتعكس هذه المبادرات التضامن القوى والتعاون الذي يتمتع به الشعب المصري تجاه القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني.

ويعكس ارتفاع الإقبال على حملات التبرع بالدم في محافظات مصر الوعي المتزايد لدى المجتمع المصري بأهمية العمل الإنساني والمساهمة في إنقاذ الأرواح ودعم الضحايا في الأزمات الإنسانية، وتشكل هذه الحملات خطوة إيجابية نحملة "دمنا واحد" وتواصل التبرع بالدم لضحايا غزة في مصر.

حملات التبرع بالدم فى الغربية

حملات التبرع بالدم فى الغربية