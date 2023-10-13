وفد إفريقى يزور هيئة تحكيم واختبارات القطن وصندوق دعم الغزل والنسيج

أعلن معهد القطن بمركز البحوث الزراعية، مواصلة فعالياته في إطارالزيارات الميدانية لبرنامج إنتاج وتربية القطن، والذي ينظمه المعهد بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية، حيث زار وفد من الكوادر الإفريقية مكون من عشرين مبعوثًا من 12 دولة إفريقية هيئة اختبارات وتحكيم القطن وصندوق دعم الغزل والنسيج بمحافظة الإسكندرية في إطار الزيارات العلمية الميدانية الخاصة.

وقال الدكتور عبد الناصر رضوان، مدير معهد بحوث القطن، إنه تمت زيارة الوفد الإفريقي من أجل الاطلاع على أحدث الإجراءات التي تتخذ بشأن الرقابة على القطن المصري بدءًا من الحليج والتسويق حتى التصدير بواسطة هيئات الرقابة والاختبارات في كل من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن وصندوق دعم الغزل والنسيج، وقد ألقى الخبراء المتخصصون محاضرات نظرية لهم عن الطرق المتبعة في إجراء الاختبارات والرقابة على القطن في مصر، سواء للتصدير أو الاستيراد، وتمت بعد ذلك زيارة للمعامل المتخصصة والاطلاع على الطرق العملية لإجراء الفحوصات كل في تخصصه، وأبدى المبعوثون الاستفادة الكبيرة منها.

تفاصيل الوفد ومستقبليه

وأفادت الدكتورة عبير سمير عرفة، وكيل المعهد للبحوث، بأنه كان في استقبال وفد المعهد والمبعوثين في هذا الزيارات كل من الدكتورة إيمان علي، رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتطوير والمهندس وليد المرسي، مدير عام المركز الدولي للتدريب ومديري ومدربي "الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن"، والمهندس سامي جاد، مدير عام صندوق دعم الغزل والنسيج، والمهندس أسامة عماد الدين، رئيس القطاع الفني للمراقبة، والدكتورة جيتار شوكت، رئيس القطاع الفني للتكنولوجيا، ومديري الإدارات ورؤساء المعامل بـ"صندوق دعم الغزل والنسيج"، وكان برفقة الوفد الدكتور أحمد عبد المغني، رئيس بحوث التربية بالمعهد ومنسق الدورة والمشرف عليها، والدكتور مصطفى عطية عمارة، رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمنسق والمتحدث الإعلامي للمعهد.