توافد الأطباء للتصويت فى انتخابات التجديد النصفى واختيار النقيب بالوادى الجديد

شهدت انتخابات نقابة الأطباء الفرعية بـ محافظة الوادى الجديد، اليوم الجمعة، توافد الأطباء أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف النقابة المسددين الاشتراكات، للتصويت فى انتخابات التجديد النصفي وانتخاب النقيب العام للأطباء و3 أعضاء بمجلس النقابة العامة فوق السن، و3 أعضاء تحت السن، وممثل أطباء جنوب الصعيد في مجلس النقابة العامة للأطباء.

وأكدت الدكتورة تهاني يونس، عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء بالوادي الجديد، والأمين العام المساعد للنقابة الفرعية، على فوز نقيب أطباء الوادي الجديد، الدكتور أحمد صالح، وأعضاء مجلس إدارة النقابة الفرعية الذي انتهت مدتهم بالتزكية في انتخابات التجديد النصفي، والتصويت يتم لاختيار النقيب العام، وأعضاء مجلس النقابة العامة وممثل جنوب الصعيد، مشيرة إلى إقبال الأطباء منذ بدء التصويت في التاسعة صباحًا ويستمر حتى الخامسة مساءً، تحت إشراف قضائي.

وقالت إنه سيقام عقب غلق باب التصويت حفل لتكريم الأطباء المحالين للتقاعد، وكذلك حفل ترحيب بالأطباء الجدد وتكريم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور أحمد محروس، وسط حرص النقابة الفرعية على تقديم الخدمات المختلفة والاهتمام بالأطباء وما يقدمونه من أعمال لخدمة المرضى وتوفير الرعاية الطبية المتكاملة لأبناء المحافظة فى المستشفيات العلاجية المختلفة والوحدات الصحية.