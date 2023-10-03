الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"يوم الوفاء".. "الوادي الجديد" تحتفل بالعيد القومي للمحافظة

العيد القومي لمحافظة
العيد القومي لمحافظة الوادى الجديد

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، الاحتفالية التي أقامتها المحافظة بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي (٦٤) للمحافظة و(يوم الوفاء)؛ تقديرًا وعرفانًا بجهود المخلصين في مسيرة التنمية، والتي أقيمت بالتزامن مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بقاعة الديوان العام الكبرى، بحضور لفيفٍ من المحافظين السابقين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارة ومديري العموم السابقين، ورجال الدين، والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، وسط حضورٍ حاشد من المواطنين والأهالي.

العيد القومي لمحافظة الوادى الجديد

فقرات فنية وعروض استعراضية خلال الاحتفالية 

انطلقت فعاليات الاحتفالية وسط أجواءٍ تُسودها مشاعر الانتماء والامتنان، وشهدت كلمات المحافظين السابقين، كما تضمنت فقرات فنية وشعرية، وأوبريت يصف نشأة وتطور المحافظة بعنوان (حدوتة واحاتية) من أداء كورال الموهوبين بالتربية والتعليم، بالإضافة لعرض فيلم "أوائل التنوير في تاريخ محافظة الوادي الجديد من أبناء الوادي الجديد"؛ امتنانًا وعرفانًا بدورهم الفارق في نهضة المحافظة.

العيد القومي لمحافظة الوادى الجديد

محافظ الوادي الجديد يستعرض أهم المشروعات التنموية بالمحافظة

وخلال كلمته، قدّم المحافظ التهنئة بمناسبة حلول الذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، والذكرى ٤٦ للعيد القومي للمحافظة، مُستعرضًا أهم المشروعات القومية والتنموية التي حظيت بها المحافظة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مُعربًا عن بالغ التقدير للقيادة السياسية الاستثنائية على ما أولته من اهتمامٍ غير مسبوق لأبناء الوادي الجديد.

العيد القومي لمحافظة الوادى الجديد

وتوجّه المحافظون السابقون بخالص الشكر والتقدير لهذه اللفتة الإنسانية الكريمة، التي تُعمق أواصر الترابط، وتؤكد معاني التكامل، مُشيدين بما لمسوه من طفرةٍ حقيقية على أرض المحافظة.

كما تضمن الحفل كلمة لرئيس جمعية الأورمان، ورئيس مجلس إدارة شركة رخاء للاستثمار الزراعي الذي أشاد بالجهود المصرية لجذب الاستثمار الجاد، وكلمة لرئيس مجلس إدارة شركة فوسفات مصر حول موقف المشروع القومي لإنتاج حامض الفوسفوريك بهضبة أبو طرطور، واختتم بكلمة لأسقف الوادي الجديد والواحات، أكّد خلالها على معاني الانتماء وصلابة الروح الوطنية المصرية.

العيد القومي لمحافظة الوادى الجديد
محافظ الوادي الجديد الاحتفالية التي أقامتها المحافظة بالعيد القومي ٦٤ مسيرة التنمية حدوتة واحاتية الذكرى ال 50 لإنتصارات أكتوبر الرئيس عبد الفتاح السيسي

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