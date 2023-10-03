الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

احتفالًا بالعيد الـ64.. محافظ الوادي الجديد يستقبل وفدا من المحافظين والقيادات التنفيذية السابقين

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يستقبل الزائرين في احتفالية العيد القومي

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، لفيف من المحافظين السابقين على رأسهم اللواء جمال إمبابي واللواء طارق مهدي واللواء محمود خليفة واللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق وعدد من رؤساء الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة والتنفيذيين السابقين، وذلك في مستهل احتفالات المحافظة بالعيد القومي الرابع والستين، والذي يوافق الثالث من أكتوبر من كل عام، تخليدًا لذكرى وصول أول قوافل التعمير والإصلاح من القوات المسلحة، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وتفقد المحافظ ووفد الضيوف منشآت العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة ومتابعة انتظام العمل بالمديريات المنتقلة إلى مقر العاصمة، حيث أشادوا بمعدلات الإنجاز والتنفيذ وجاهزية المكاتب والإدارات، التي تواكب خطط الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية. كما تفقدوا تجربة المحافظة الرائدة لإنشاء منزل صديق للبيئة والذي تم إنشاؤه في إطار بروتوكول التعاون بين المحافظة وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، باستخدام مواد بناء بيئية بديلة.

الوادي الجديد تحتفل بالعيد القومي الـ 64

تحتفل محافظة الوادي الجديد اليوم بالعيد القومي الـ 64، الذي يصادف اليوم الثالث من شهر أكتوبر من كل عام، بالتزامن مع يوم إعلان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1958م بدء إنشاء وادي مواز لوادي النيل يخترق الصحراء الغربية لتعميرها وزراعتها على مياه العيون والآبار، بهدف تخفيف التكدس السكاني في وادي النيل.

وتعتبر محافظة الوادي الجديد هي أكبر محافظات جمهورية مصر العربية من حيث المساحة، حيث تبلغ مساحتها حوالي 440،098 كيلومتر مربع، وتقع في الجزء الجنوبي الغربي من الجمهورية

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