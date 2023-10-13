الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالى الأقصر يتوافدون على حملات التبرع بالدم دعمًا للفلسطينيين

المستشار مصطفى ألهم
المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر فى حملة التبرع بالدم

توافد العديد من المواطنين بمحافظة الأقصر، من مختلف الفئات؛ للتبرع بالدم ضمن حملة موسعة تحت شعار "قطرة دم تساوي حياة"، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني، جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم في قطاع غزة.

وشهد ميدان صلاح الدين، وميدان أبوالحجاج الأقصرى بوسط مدينة الأقصر، وميدان الشيخ كوكو بمدينة إسنا، إقبال العديد من المواطنين للتبرع بالدم، مؤكدين دعمهم للقضية الفلسطينية، وحضر الحملة المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وبعض القيادات التنفيذية.

إرسال مساعدات لقطاع غزة

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتزامن مع إرسال التحالف الوطني للعمل الأهلي قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وجاءت المبادرة بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم، للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دم تساوي حياة" بمختلف الجامعات المصرية من خلال سيارات متنقلة تجوب جميع المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حملة التبرع بالدم بالأقصر
حملة التبرع بالدم بالأقصر
حملة التبرع بالدم بالأقصر
حملة التبرع بالدم بالأقصر
حملة التبرع بالدم بالأقصر
حملة التبرع بالدم بالأقصر
حملة التبرع بالدم بالأقصر
حملة التبرع بالدم بالأقصر
حملة التبرع بالدم بالأقصر
حملة التبرع بالدم بالأقصر
حملة التبرع بالدم بالأقصر
حملة التبرع بالدم بالأقصر
حملة التبرع بالدم بالأقصر
حملة التبرع بالدم بالأقصر
حملة التبرع بالدم بالأقصر
حملة التبرع بالدم بالأقصر
حملة التبرع بالدم بالأقصر
حملة التبرع بالدم بالأقصر
محافظة الأقصر الشعب الفلسطيني التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قطاع غزة ميدان أبو الحجاج الأقصرى

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