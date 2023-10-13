أحمد الطاهرى: نشهد توقيتًا بالغ الدقة مصريًا وإقليميًا

قال الإعلامي أحمد الطاهري، إننا نشهد توقيتا بالغ الدقة مصريًا وإقليميًا، حيث إننا نتحدث اليوم عمّا يجري في قطاع غزة، الذي يعيش ساعات مرتقبة وسط أحاديث متناثرة عن اقتراب الاجتياح البري.

وأضاف الطاهري، خلال برنامج "كلام في السياسة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أننا شهدنا أمس كلمة بالغة الأهمية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي قال: "إن حكم التاريخ وقواعد الجغرافيا قد صاغوا ميثاق الشرف العربي في وجدان الضمير المصري، ما جعل مصر دائمًا وأبدًا في صدارة الدفاع عن الأمة العربية".

وتابع: "مصر قدمت الدماء والتضحيات، باذلة كل ما تملك من أجل الحق العربي المشروع، حين كانت الحرب فكنا مقاتلين، وكان السلام فكنا له مبادرين، لم نخذل أمتنا العربية، ولن نخذلها أبدًا".