الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقبال على انتخابات نقابة الأطباء في بني سويف

انتخابات نقابة الأطباء
انتخابات نقابة الأطباء ببنى سويف

تشهد انتخابات نقابة الأطباء ببنى سويف، اليوم الجمعة، إقبالا منذ فتح باب اللجان التى بدأت الساعة 9صباحا والتى تغلق الساعة 5 مساء أمام الناخبين من الأطباء من لهم حق التصويت.

3854 طبيًا لهم حق التصويت 

وتجري الانتخابات تحت إشراف قضائى، فمن لهم حق التصويت 3854 طبيًا هم أعضاء الجمعية العمومية لنقابة أطباء بنى سويف، وتشهد الإنتخابات منافسة قوية بين قائمتى " الاتحاد، والبناء، فالقائمة الأولى ينافس على مقعد النقيب الدكتور مصطفى هارون النقيب الحالي لنقابة أطباء  بنى سويف، ورئيس قسم الحروق بمستشفى بنى سويف التخصصى، واثنين على مقعد أعضاء فوق السن هم " الدكتور حمادة عشري، والدكتور ماهر فوزي محمود "، واثنين على مقعد أعضاء تحت السن " الدكتور رمضان ربيع البكري،والدكتور محمد أحمد جودة ".

قائمة البناء 

والقائمة الثانية "البناء" وينافس بها على مقعد النقيب الدكتور عماد البنا رئيس قسم العظام بمستشفى بنى سويف الجامعى ومدير المستشفى الأسبق، واثنين على مقعد فوق السن " فرعية " هم: الدكتور أيمن عبد، والدكتور صفوت عبد الغفار، واثنين على مقعد تحت السن "فرعية" كلا من " الدكتور أيمن هنداوي، والدكتور عمرو نادى "، وينافس بنفس القائمة على مقعد قطاع شمال الصعيد " الدكتور عمرو محمد على ".

وفي سياق آخر، تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.


واشار،  إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده"د. محمد يوسف " وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية"يومين بقرية منشأة البديني مركز اهناسيا،مكونة من8 عيادات في 7 تخصصات.

انتخابات نقابة الأطباء ببنى سويف
انتخابات نقابة الأطباء ببنى سويف

انتخابات نقابة الأطباء ببنى سويف
انتخابات نقابة الأطباء ببنى سويف
بني سويف انتخابات الأطباء نقابة البناء

مواد متعلقة

الكشف وتوفير العلاج لـ 1700 في قافة طبية ببني سويف

ضبط سيارة محملة بكمية من الدقيق المدعم والمخصص للمخابز البلدية ببنى سويف

"إعلام بنى سويف الأهلية" تفوز بالجائزة التشجيعية فى مسابقة الإعلام الإبداعى

"إعلام بني سويف" تحصد المركز الأول عربيًا وإفريقيًا "فئة الدراما"

إحالة عدد من الموجهين والمتابعين بإدارة تعليم إهناسيا ببني سويف للتحقيق

السكرتير العام المساعد ببني سويف يتفقد سير العمل في مشروع الدواجن

رفع القمامة والمخلفات.. تعرف على جهود الوحدات المحلية في بني سويف

حصول 30 مدرسة وروضة على اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم ببنى سويف

الأكثر قراءة

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإلغاء قرار إخلاء شمال قطاع غزة من سكانه

غلق باب تلقى طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية غدًا

"الصحة العالمية": مستشفيات غزة وصلت إلى نقطة الانهيار

متحدث بلدية غزة: الاحتلال يستخدم البراميل المتفجرة فى تدمير الأحياء السكنية

لقطات حية من مظاهرات بعض العواصم العربية والعالمية لدعم الشعب الفلسطينى

خلال تغطية اشتباكات القدس.. قوات الاحتلال تعتدى على طاقم قناة "القاهرة الإخبارية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

السيسى.. ووضع النقاط فوق الحروف!!

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس السيسى حول الأحداث الخطيرة فى فلسطين

مدحت بشاى

لعبة أمم على حدودنا الأبية

عبد الرحيم طايع

حتى يكون موقفنا كموقف الرئيس

لواء.حمدى البطران

الرئيس.. وحرائق الجيران

محمد رفعت

الحل المصرى!

د. محمد عفيفي

الكنيسة المصرية وفلسطين

ماجد حبته

.. واجتمع وزراء الخارجية العرب

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم نساء وأطفال.. استشهاد 100 فلسطينى فى غزة اليوم

جيش الاحتلال يدعو أهالى غزة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا

رئيستا المفوضية والبرلمان الأوروبى تتوجهان إلى إسرائيل.. اليوم