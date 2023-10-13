إقبال على انتخابات نقابة الأطباء في بني سويف

تشهد انتخابات نقابة الأطباء ببنى سويف، اليوم الجمعة، إقبالا منذ فتح باب اللجان التى بدأت الساعة 9صباحا والتى تغلق الساعة 5 مساء أمام الناخبين من الأطباء من لهم حق التصويت.

3854 طبيًا لهم حق التصويت

وتجري الانتخابات تحت إشراف قضائى، فمن لهم حق التصويت 3854 طبيًا هم أعضاء الجمعية العمومية لنقابة أطباء بنى سويف، وتشهد الإنتخابات منافسة قوية بين قائمتى " الاتحاد، والبناء، فالقائمة الأولى ينافس على مقعد النقيب الدكتور مصطفى هارون النقيب الحالي لنقابة أطباء بنى سويف، ورئيس قسم الحروق بمستشفى بنى سويف التخصصى، واثنين على مقعد أعضاء فوق السن هم " الدكتور حمادة عشري، والدكتور ماهر فوزي محمود "، واثنين على مقعد أعضاء تحت السن " الدكتور رمضان ربيع البكري،والدكتور محمد أحمد جودة ".

قائمة البناء

والقائمة الثانية "البناء" وينافس بها على مقعد النقيب الدكتور عماد البنا رئيس قسم العظام بمستشفى بنى سويف الجامعى ومدير المستشفى الأسبق، واثنين على مقعد فوق السن " فرعية " هم: الدكتور أيمن عبد، والدكتور صفوت عبد الغفار، واثنين على مقعد تحت السن "فرعية" كلا من " الدكتور أيمن هنداوي، والدكتور عمرو نادى "، وينافس بنفس القائمة على مقعد قطاع شمال الصعيد " الدكتور عمرو محمد على ".

وفي سياق آخر، تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.



واشار، إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده"د. محمد يوسف " وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية"يومين بقرية منشأة البديني مركز اهناسيا،مكونة من8 عيادات في 7 تخصصات.

انتخابات نقابة الأطباء ببنى سويف