الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف وتوفير العلاج لـ 1700 في قافة طبية ببني سويف

الكشف على المرضى
الكشف على المرضى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

القوافل ضمن جهود الحكومة

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

مناقشة تقرير وكيل وزارة الصحة 

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية لمدة يومين في قرية منشأة البديني بمركز اهناسيا، وتتألف من 8 عيادات في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، النساء، الأسنان، الجلدية، تنظيم الأسرة) وضمن إجراءات وقائية، حيث تم فحص 1705 مرضى وصرف العلاج لهم مجانًا، وإجراء 29 تحليل مخبري للدم، 26 حالة فحص طفيليات، 10 حالات أشعة وإصدار 7 قرارات للعلاج على نفقة الدولة وتحويل حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج، وإجراء 72 حالة فحص بالموجات فوق الصوتية.

وتضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 100 مواطن، عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (التهاب الكبد الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، إنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، والأمراض غير المعدية (ارتفاع ضغط الدم، مرض السكري والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة. كما تم إجراء فحوصات للكشف المبكر عن أمراض ارتفاع ضغط الدم والسكر لـ 113 مواطن.

وأضاف وكيل الصحة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي.

بني سويف الصحة اهناسيا قافلة الكشف الطبى

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