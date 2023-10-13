الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خلال تغطية اشتباكات القدس.. قوات الاحتلال تعتدى على طاقم قناة "القاهرة الإخبارية"

صورة أرشيفية من اعتداء
صورة أرشيفية من اعتداء جيش الاحتلال على صحفيين

نقلت دانا أبو شمسية مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، صورة حية لإطلاق فرق الخيالة ووحدة اليمام الإسرائيلية، قنابل صوت ومسيلة للدموع على مجموعة من المتظاهرين دعمًا للفصائل الفلسطينية.

وأضافت "أبو شمسية" أن قوات الاحتلال منعت الصحفيين من الاقتراب من المسجد الأقصى وحاولت الاعتداء على طاقم قناة القاهرة الإخبارية ومنع المصورين من نقل الأحداث.

وهتف الشبان للفصائل الفلسطينية وللمسجد الأقصى، وكان هتافهم: "بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

قوات الاحتلال غزة القدس دانا أبو شمسية إسرائيل طاقم القاهرة الإخبارية

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