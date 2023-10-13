أصيبت بإعياء شديد.. إطلاق قنابل مسيلة للدموع على مراسلة "القاهرة الإخبارية" بالقدس

تعرضت دانا أبو شمسية مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، من القدس، لإطلاق قنابل غاز مسيلة للدموع، وذلك خلال تغطيتها الصحفية بالمدينة.

وظهرت مراسلة "القاهرة الإخبارية" في حالة إعياء نظرًا لكثافة التعرض للقنابل المسيلة للدموع، غارقة في دموعها وطلبت التقاط أنفاسها، وذلك على الهواء مباشرة.

وقالت خلال التغطية الحية من القدس، إن قوات الاحتلال حولت المدينة وبلداتها إلى ثكنة عسكرية، وتم منع جميع الفلسطينيين من دخول البلدة القديمة بالقدس.