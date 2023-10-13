برلمانية: كلمة الرئيس بالكلية الحربية تؤكد موقف مصر الداعم لقضية فلسطين

قالت شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية 2023، تؤكد موقف مصر الداعم والراسخ من القضية الفلسطينية من أجل دعم الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه وإقامة دولته المستقلة، مشيرة إلى أن مصر لم تتأخر يومًا عن مساندة القضية الفلسطينية عبر تاريخها.

تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية

أكدت عضو مجلس النواب أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية، رسالة قوية بأن جيش مصر القوي سيظل الدرع والسيف والحامي لأرض الوطن، مشيرة إلى أن الكلمة أيضًا وجهت إلى ضرورة الحذر من الشائعات التي تثار من هنا وهناك في ظل هذه الظروف والتحديات الصعبة، وأهمية الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وأضافت أن كلمة الرئيس السيسي جاءت كاشفة للموقف من تهجير أهالي غزة قائلة إنه بهذا تتم تصفية القضية مشيدة بما قاله الرئيس السيسي: "مصر استقبلت 9 ملايين مواطن لاجئ بسبب ظروف أمنية.. ولكن نزوح الفلسطينيين مختلف لأنه مرتبط بتصفية القضية من الأساس".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي بعث خلال كلمته برسائل هامة تؤكد موقف مصر التاريخي والثابت تجاه القضية الفلسطينية، أبرزها:

- التاريخ والجغرافيا صاغا ميثاق الشرف العربي، ومصر دائمًا وأبدًا في صدارة الدفاع عن الأمة العربية.

- مصر لن تترك الأشقاء الفلسطينيين، ومصر تسعى للسلام وأن نحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني.

- القضية الفلسطينية هي قضية العرب كلهم، وقضية القضايا، والشعب الفلسطيني صامد على أرضه.

- ستظل مصر باقية صامدة، وقادرة على تأمين نفسها، ولن يستطيع أحد المساس بها.