مركز اللغة والثقافة العربية يستضيف المنشد علي الهلباوي الأحد

يستضيف مركز اللغة والثقافة العربية بجامعة القاهرة، المنشد والمطرب والمبتهل الشيخ علي الهلباوي، يوم الأحد 15 أكتوبر 2023، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً.

وتأتي الفعالية ضمن سلسلة اللقاءات الثقافية والفنية والأدبية والدينية التي ينظمها المركز بشكل دوري تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة نجلاء رأفت سالم عميدة كلية الآداب والدكتورة دينا أبو الفتوح وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع، والدكتور أحمد عمار، مدير مركز اللغة والثقافة العربية.

وسوف يقدم المنشد علي الهلباوي نخبه رائعة من التواشيح والابتهالات والأغاني في مديح المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما يدير الأمسية الدكتور كرم عباس، أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة.

مركز اللغة والثقافة العربية

وكان مركز اللغة والثقافة العربية بكلية الآداب، بجامعة القاهرة قد استضاف الكاتب وحيد الطويلة، للحديث عن تجربته الإبداعية المتميزة في اللقاء الأسبوعي الذي تنظمه الكلية بعنوان "لقاء الخميس"، ويشار إلى أن مقر المركز في شارع الشهيد عبدالهادي صلاح بالجيزة.

يذكر أن مركز اللغة والثقافة العربية دأب على استضافة شخصيات عامة أدبية وفنية منها الشاعر الكبير" أحمد سويلم" والكاتب والملحن الدكتور طارق عباس، الذي كان ضيفا علي المركز في الاحتفال بمئوية خالد الذكر الشيخ سيد درويش.