الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مركز اللغة والثقافة العربية يستضيف المنشد علي الهلباوي الأحد

علي الهلباوي
علي الهلباوي

يستضيف مركز اللغة والثقافة العربية بجامعة القاهرة، المنشد والمطرب والمبتهل الشيخ علي الهلباوي، يوم الأحد 15 أكتوبر 2023، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً.

وتأتي الفعالية ضمن سلسلة اللقاءات الثقافية والفنية والأدبية والدينية التي ينظمها المركز بشكل دوري تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة نجلاء رأفت سالم عميدة كلية الآداب والدكتورة دينا أبو الفتوح وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع، والدكتور أحمد عمار، مدير مركز اللغة والثقافة العربية.

وسوف يقدم المنشد علي الهلباوي نخبه رائعة من التواشيح والابتهالات والأغاني في مديح المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما يدير الأمسية الدكتور كرم عباس، أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة.

txt

وحيد الطويلة: السلطة حاضرة فى أعمالى.. وهناك شخصيات أتقمصها ولا تتركنى

txt

"المرسومون".. كتاب جديد يبحث في تاريخ الوشم منذ 5000 عام وحتى اليوم

مركز اللغة والثقافة العربية

وكان مركز اللغة والثقافة العربية بكلية الآداب، بجامعة القاهرة قد استضاف الكاتب وحيد الطويلة، للحديث عن تجربته الإبداعية المتميزة في اللقاء الأسبوعي الذي تنظمه الكلية بعنوان "لقاء الخميس"، ويشار إلى أن مقر المركز في شارع الشهيد عبدالهادي صلاح بالجيزة.

يذكر أن مركز اللغة والثقافة العربية دأب على استضافة شخصيات عامة أدبية وفنية منها الشاعر الكبير" أحمد سويلم" والكاتب والملحن الدكتور طارق عباس، الذي كان ضيفا علي المركز في الاحتفال بمئوية خالد الذكر الشيخ سيد درويش.

 

علي الهلباوي جامعة القاهرة الكاتب وحيد الطويلة أكتوبر مركز اللغة

الأكثر قراءة

غلق باب تلقى طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية غدًا

"الصحة العالمية": مستشفيات غزة وصلت إلى نقطة الانهيار

حرب الأسلحة المحرمة.. قذائف الفسفور الأبيض تحرق أهالى غزة أحياء (ملف)

ضبط عصابة سرقت 1.4 مليون دولار ومليونى جنيه مصرى من مصنع بأكتوبر

السيسى.. ووضع النقاط فوق الحروف!!

الآن.. موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

السيسى.. ووضع النقاط فوق الحروف!!

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس السيسى حول الأحداث الخطيرة فى فلسطين

مدحت بشاى

لعبة أمم على حدودنا الأبية

عبد الرحيم طايع

حتى يكون موقفنا كموقف الرئيس

لواء.حمدى البطران

الرئيس.. وحرائق الجيران

محمد رفعت

الحل المصرى!

د. محمد عفيفي

الكنيسة المصرية وفلسطين

ماجد حبته

.. واجتمع وزراء الخارجية العرب

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم نساء وأطفال.. استشهاد 100 فلسطينى فى غزة اليوم

جيش الاحتلال يدعو أهالى غزة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا

رئيستا المفوضية والبرلمان الأوروبى تتوجهان إلى إسرائيل.. اليوم