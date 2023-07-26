يقام على مسرح الشارع.. التفاصيل الكاملة لحفل على الهلباوى فى مهرجان العلمين

يستعد الفنان علي الهلباوي، لإحياء حفل غنائي ضخم، بعد غد الجمعة الموافق 28 يوليو، على مسرح الشارع، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، الذي يعد المهرجان الأضخم على مستوى الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة السادسة مساءً، ويتضمن الحفل مجموعة من الابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية، بالإضافة إلى مجموعة من أغنيات زمن الفن الجميل، منها: مرسال لحبيبتي، عارف، قل لمن، قل للمليحة، أنا يمينك الجنة، وغيرها.

وتختتم فعاليات يوم الجمعة المقبل، بحفل ضخم، للنجمة نانسي عجرم والنجم راغب علامة، بمنطقة أرينا العلمين، والذي سيكون بمثابة مفاجأة للجمهور من حيث التجهيزات والبرنامج الغنائي؛ حيث تصل النجمة اللبنانية نانسي عجرم للعلمين الجديدة خلال الساعات المقبلة لتجري بروفاتها قبل الحفل مباشرة، بالإضافة إلى النجم راغب علامة الذي أعد برنامجًا صيفيًا بامتياز ويسعى لإبهار الجمهور، كما قاربت جميع تذاكر الحفلين على النفاد تمامًا.

وفى سياق متصل، تحرص قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على نقل العروض الجوية كاملة، وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور، خاصة مع ما تضمنته العروض من دقة وإتقان ومهارة، بالإضافة إلى مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية وعروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عددًا من الحفلات الفنية لكبار النجوم منهم تامر حسني، أنغام، إليسا، الموسيقار العالمي عمر خيرت، وفريق كايروكي.

الجدير بالذكر أن الفنان على الهلباوى هو ابن المنشد الدينى الشيخ محمد الهلباوى، بدأ الغناء عن عمر 17 عاماً، مع فرقة "الهلباوى"، ثم انفصل تدريجيًا عنها، حتى أصدر ألبومه الخاص الذى يضم مجموعة من الأعمال التى تمزج بين الغناء والإنشاد، وقدم العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر، ونجح فى تكوين شعبية جماهيرية كبيرة.