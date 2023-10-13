الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وحيد الطويلة: السلطة حاضرة فى أعمالى.. وهناك شخصيات أتقمصها ولا تتركنى

وحيد الطويلة
وحيد الطويلة

كشف الروائي وحيد الطويلة، عن كتابته عن السلطة في عدد من أعماله، وحضورها في شخصيات رواياته، واصفًا إنه عرف "السلطة" عن طريق أبيه.

وأضاف وحيد الطويلة: أبي كان لديه سلطة كبيرة ليس علي فقط، بل على المنطقة التي نشأت فيها كلها، وأذكر أنه سبق وأن قالت لي إحداهن، في وقت سابق:  إن أي شخص مستبد أنت لا تحبه، كان هذا واضحًا علي بقوة.

وتابع وحيد الطويلة: نحن أحببنا بالخطأ الكثير من الأشخاص الدكتاتوريين، مشيرًا إلى أنه منذ أن كان طفلًا وحتى اليوم يتعرض لتعسف كبير من قبل السلطة بأشكال كثيرة، موضحًا أن السلطة تظهر بوضوح  وحاضرة في رواياته مثل حذاء فيليني وباب الليل.

بدء فعاليات ندوة وحيد الطويلة بمركز اللغة والثقافة العربية بكلية الآداب

وعن تعلقه ببعض شخصيات رواياته، قال الطويلة إنه هناك بعض الشخصيات "تتلبسني ولا تتركني إلا بعد حين".

وكان مركز اللغة والثقافة العربية بكلية الآداب، بجامعة القاهرة قد استضاف الكاتب وحيد الطويلة، وذلك بمقر المركز في شارع الشهيد عبدالهادي صلاح بالجيزة، للحديث عن تجربته الإبداعية المتميزة في اللقاء الأسبوعي الذي تنظمه الكلية بعنوان "لقاء الخميس".

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وتحت إشراف الدكتور محمد سامي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب، ويدير الحوار الدكتور خيري دومة، أستاذ الأدب العربي الحديث.

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غدا.. مركز اللغة والثقافة العربية يستضيف وحيد الطويلة للحديث عن تجربته الإبداعية

ووحيد الطويلة كاتب وروائي مصري، عمل كخبير العلاقات الثقافية بالمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، كما يشغل منصب رئيس المنظمة العربية للمقاهي، وعضو اتحاد المقاهي العالمي.

صدر له العديد من الأعمال الأدبية منها "كاتيوشا، ألعاب الهوى، وأحمر خفي،  باب الليل، حذاء فيلليني"، وله عدد من االمجموعات القصصية، منها "خلف النهاية بقليل، مائة غمزة بالعين اليسرى".

وحيد الطويلة الطويلة باب الليل حذاء فيليني مركز اللغة والثقافة العربية كلية الأداب

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