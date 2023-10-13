تضم لاعب أرسنال.. قائمة منتخب الشباب بمعسكر الإسماعيلية

أعلن الكابتن وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، قائمة اللاعبين للمعسكر الأول الذي يقام بالإسماعيلية خلال الفترة من 14 حتى 20 أكتوبر الجاري.

شهدت القائمة تواجد كامرون إسماعيل، لاعب فريق الشباب بنادي أرسنال الإنجليزي، بعدما نجحت الجهود التي بذلها الجهاز الفني لضمه لمنتخب مصر، ضمن خطة الجهاز للتنقيب عن أفضل العناصر المحلية والمحترفة ومزدوجي الجنسية لضمها لمنتخب مصر في هذه المرحلة السنية.

وجاءت قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار، كالتالي:

في حراسة المرمى: حازم جمال- عبدالمنعم تامر- محمد المنشاوي- أحمد جابر.

الدفاع: كامرون إسماعيل- مهاب سامي- حسن أبوالمعاطي- معتز محمد- عبدالعزيز سعيد- أحمد مجدي- أحمد عابدين- محمد نبيه- حماده صلاح- محمد سمير- يوسف عبدالحفيظ- محمد إبراهيم.

الوسط: مروان محمود- عبدالرحمن كتكوت- محمد السيد- محمد عبدالناصر- أحمد خضري- يوسف عفيفي- يوسف أحمد حسن- عمر ياسر- أحمد خالد- عمر خضر- يحيى هشام- هادي عامر- كريم حامد- فتحي عموري- عمرو خالد.

الهجوم: حسن صابر- محمد زعلوك- كريم سعيد.

يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب وائل رياض مديرًا فنيًا، علاء عبده مدربًا عامًا، وأيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى، وعادل محفوظ مديرًا إداريًا.