"تميمة العاشقات".. لنا عبدالرحمن تناقش روايتها بمكتبة الإسكندرية الثلاثاء

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية حفل مناقشة رواية "تميمة العاشقات" للأديبة اللبنانية الدكتورة لنا عبد الرحمن، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في تمام السادسة مساءً.

غلاف الرواية

الرواية يناقشها كل من رضا عبد النبي والجزائرية الدكتورة زينب لوت، والدكتورة سحر شريف، وشوقي عبد الحميد، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة، مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، وتنظم الندوة بالتعاون مع المدرسة العليا مستغانم الجزائر.

لنا عبد الرحمن



لنا عبد الرحمن: روائية وناقدة لبنانية مصرية تقيم في القاهرة، قامت بالإشراف على العديد من ورش الكتابة الإبداعية، مهتمة بالنقد الثقافي وأدب الرحلات. صدر لها عدة أعمال في الرواية والنقد والقصة القصيرة، منها في الرواية: تميمة العاشقات 2022- بودابار 2020- قيد الدرس 2015- ثلج القاهرة 2013، وفي النقد: "نظرة أخرى، الروائي والمخيلة والسرد"، 2017 "مدار الحكايات" 2016 - متعة السرد والحكايا" 2019. وفي القصة القصيرة: صندوق كرتوني يشبه الحياة 2017- الموتى لا يكذبون 2014.



رضا عبد النبي

أما عن النقاد فهم رضا عبد النبي، ليسانس الآداب قسم اللغة العربية جامعة طنطا - باحثة ماجيستير شعبة الأدب والنقد، صدر لها عدد من الدواوين منها: تايه يمامي في البلاد- قلب مش لايق علي البراويز، كما شاركت في ديوانين مع آخرين هما: الحياة إبداع- النجوم اللامعة في سماء الجامعة، من الجوائز التي حصلت عليها: جائزة النشر الإقليمي من الهيئة العامة لقصور الثقافة- المركز الأول في شعر العامية في مسابقات: دورة عبد الرحيم منصور

زينب لوت

الدكتورة زينب لوت: أستاذة جامعية محاضرة أ في المدرسة العليا للأساتذة مستغانم الجزائر. مديرة مساعدة مكلفة بالتكوين في الدكتوراه والبحث العلمي. نائب رئيس قسم اللغة العربية سابقًا، عضوة في مخبر اللغة والتواصل المركز الجامعة غليزان. حصلت على تكريم في مدينة وجدة المغرب 2018م بمناسبة مؤتمر السرد النسائي العربي. المؤلفات: روايات: حصار المرايا، صخرة الرماد -سيزيف ورحلة الصعود نحو القاع. مجموعات قصصية: "فاكهة الصمت.. تنضج"، حريم زحل، كتب نقدية: حواس اللغة تعريب النص وتوليف عروبته، شعرية الانفتاح، قراءة فلسفية في لزوميات المعري، أثر الفراشة في رواية فراشة التوت للونا قصير.

سحر شريف

الدكتورة سحر شريف: أستاذ الأدب الحديث بآداب الاسكندرية وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقيات الاساتذة والاساتذة المساعدين ووكيلة كلية الآداب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا ورئيس لجنة التنمية المهنية بروتاري الاسكندرية غرب ورئيس اللجنة الثقافية بجمعية اصدقاء مكتبة الاسكندرية ومقررة صالون جامعة الاسكندرية الثقافي وصالون كلية الآداب الثقافي، من كتبها المنشورة: جلية الأسلوب والرؤية الإبداعية في أدب خيري شلبي- مداخل منهجية في السرد المعاصر- قصيدة النثر في الشعر العربي الحديث- في نقد النقد قراءة في المتن النقدي العربي- الصراع الفكري في السرد العربي المعاصر- قراءات في الشعر الحديث- في التذوق الأدبي.

شوقي عبد الحميد

شوقي عبد الحميد: ناقد وقاص وروائي مصري صدر له عدد من الكتب النقدية منها: البواكير في القصة القصيرة- يونيو 67 وأثره في الرواية المصرية- بواكير الرواية في القرن الجديد- القصة القصيرة في زمن الرواية- دور الرواية العربية في الربيع العربي- الرواية في أكتوبر 73- حراس القصة القصيرة.. الجيل الثالث- مصر بين ثورتين.. مسيرة روائية- بهاء طاهر في إبداعته.. مسيرة جيل- يناير في الرواية المصرية- المدخل السياسى لقراءة الرواية العربية- القراءة السياسية للقصة المصرية القصيرة، كما أن له عددًا من المجموعات القصصية هي: أفراخ الحمام- الممنوع من السفر- شوكة في القلب، ورواية ربع ساعة بعد النهاية.