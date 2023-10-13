الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. الصحة العالمية: 34 هجوما على مرافق طبية بغزة منذ السبت الماضى

الصحة العالمية
الصحة العالمية

قالت منظمة الصحة العالمية، إن 34 هجوما تم تنفيذيها على مرافق طبية بغزة منذ السبت الماضي، وفقا لـ القاهرة الإخبارية.

وكانت وزيرة الإعلام الإسرائيلية جاليت ديستال أعلنت استقالتها من منصبها، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

ووافق الكنيست الإسرائيلي في وقت سابق على تشكيل حكومة الطوارئ طوال مدة الحرب ضد قطاع غزة بتأييد 66 نائبا مقابل 4، بحسب بيان صادر عن البرلمان.

وأدى عضو المعارضة بيني جانتس و4 أعضاء من حزبه اليمين كوزراء في الحكومة التي رفض زعيم المعارضة يائير لبيد الانضمام إليها.

وستضم حكومة الحرب نتنياهو وجانتس ووزير الدفاع الحالي يوآف غالانت وسيكون كل من القائد السابق للجيش من حزب جانتس جدي آيزنكوت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، مراقبين.

وزيرة الإعلام الأعلام الإسرائيلية الكنيست الإسرائيلي البرلمان جانتس الطوارئ

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