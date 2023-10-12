الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فلسطين حاضرة.. المنتخب الأوليمبى يفوز على الأردن بثلاثية وديًا

احتفال لاعبي المنتخب
احتفال لاعبي المنتخب الأوليمبي

واصل المنتخب الأوليمبي عروضه بفوز مستحق على الأردن 3-1 وديًا باستاد المقاولون العرب فى إطار استعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الوطني بهدفين أحرزهما، حسام عبد المجيد من ضربة رأس نموذجية بعد ركلة ركنية نفذها محمد شحاتة في الدقيقة السابعة من بداية المباراة.

وأضاف محمد حمدي الهدف الثاني من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 42 بعدما سدد ركلة حرة أرضية أسفل الحائط البشري.

وفى الشوط الثاني أحرز منتخب الأردن هدفه الوحيد عن طريق ليث أبو رحال في الدقيقة 88 مستغلا تخبط دفاعي خلال تنفيذ الركلة الركنية.

وأحرز أحمد قطة الهدف الثالث للمنتخب الوطني الأوليمبي قبيل نهاية المباراة، بعد تسديدة قوية من محمود صابر ارتطمت بالمدافع وغيرت اتجاهها وسكنت الشباك في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع ليحقق منتخب مصر فوزا جديدا.

وشهدت المباراة حضور محمد بركات عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب واللواء  مشهور عضو مجلس الإدارة.

وحرص الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة البرازيلى  ميكالى المدير الفني على منح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين فى الشوط الثاني، وشهدت التجربة غياب النجمين الكبيرين ابراهيم عادل للإصابة وأحمد كوكا لتواجده مع المنتخب الأول.

وقدم أحفاد الفراعنة تجربة مفيدة قبل سفرهم غدا الجمعة للقاء اوزبكستان وديا يوم الاثنين المقبل وكان الحارس حمزه علاء نجم المباراة ونجح فى التصدي لبعض الهجمات الخطيرة التى نفذها لاعبو الأردن بعض الوقت.

احتفال خاص لدعم فلسطين

عقب الهدف الأول الذي سجله حسام عبد المجيد، احتفل لاعبو منتخب مصر على طريقة الطفل "حنظلة".

وهو أحد أشهر الشخصيات التي رسمها الفنان الفلسطيني ناجي العلي، وذلك من خلال رفع علامة النصر بيد ووضع الأخرى خلف ظهورهم.

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