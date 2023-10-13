عاجل.. مدير مركز الشرق للدراسات: أمريكا أعطت بطاقة بيضاء لإسرائيل حول استخدام الأسلحة

قال الدكتور سمير التقي، مدير مركز الشرق للدراسات، إنّ تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، كانت متوقعة جدًا، والشيء الإضافي الذي جاء هو ليس التضامن مع إسرائيل، بل الحديث عن قضية الالتزام بقواعد الحرب.

وأضاف التقي، اليوم الخميس، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعطي بطاقة بيضاء لإسرائيل مقابل أن يكون هناك نوع من الشروط حول استخدام الأسلحة فيما يتعلق بالقضايا المدنية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تنفي وجود أي شروط.

وأوضح، أنه جرى التأكيد من قبل وزير الدفاع الأمريكي على أن الولايات المتحدة تتوقع أن تقود إسرائيل هذه الحرب بناء على قوانين الحرب وأت لا تتجاوز القوانين الانسانية التي تتعلق بالحر.