الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

علاء قريطم: الرئيس السيسي أكد على موقفنا الثابت تجاه القضية الفلسطينية

النائب علاء قريطم
النائب علاء قريطم

قال النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه خلال كلمته بحفل تخريج دفعات جديدة بالكليات العسكرية اليوم الخميس، العديد من رسائل التأكيد على موقف مصر الواضح تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف “قريطم” في تصريحات له، أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية على مدار التاريخ ومنذ عام 1948، ثابت وواضح وداعم للقضية، مؤكدا أن مصر حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدات الانسانية للاشقاء في فلسطين.

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برلمانية: الرئيس السيسي حذر الفلسطينيين من محاولات تصفية القضية

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الرئيس السيسى: "أقول للمصريين حافظوا على بلدكم ولا تسمحوا لأحد العبث بها"

وتابع عضو مجلس النواب: الرئيس السيسي وجه رسالة واضحة لجميع الأطراف يُطالبهم بإعلاء صوت العقل والحكمة والالتزام باقصى درجات ضبط النفس".

وأشار إلى أن الرئيس السيسي بذل جهودا مضنية على مدار الأيام القليلة الماضية،  من خلال اتصالات مكثفة مع الاطراف الفاعلة دوليا للتوصل إلى سلام عادل حفاظا على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف: “المصريون على قلب رجل واحد الآن، خلف القيادة السياسية وأجهزة الدولة، للحفاظ على أمننا القومي في ظل التطورات الاقليمية”.

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