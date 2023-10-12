برلمانية: الرئيس السيسي حذر الفلسطينيين من محاولات تصفية القضية

أشادت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية.

وقالت: “وجه الرئيس العديد من الرسائل في صميم الأزمة العربية الراهنة، موعيا الشعب الفلسطيني من محاولات تصفية قضيتهم، وطالبهم بالثبات على موقفهم حفاظًا على الأرض”.

وأوضحت الهريدي، في بيان لها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث بكل شجاعة وإقدام على استمرار مصر في الدفع بمحاولات تحقيق السلام وعدم التخلي في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، باعتباره حكم التاريخ وقواعد الجغرافيا الذين صاروا ميثاق الشرف العربي في وجدان الضمير المصري الذي لن يخذل أي إنسان يستنجد به أو يطلب المساعدة والدعم، ولكن في الوقت ذاته محافظة على أمنها واستقرارها وحدودها التي لن تسمح بالمساس بها.

وأكدت أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات الدولة المصرية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، وستظل رؤيتها وموقفها الثابت لا يتغيران تجاه دعم أشقائها في فلسطين، بل والدفاع المستمر عن حقوقها التي أقرتها لها المقررات الشرعية الدولية، وكافة المعاهدات التي أثبتت واعترفت بأرضها.

وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مطالبة مصر اليوم بتوفير أقصى حماية للمدنيين من الجانبين فورًا، والعمل على منع تدهور الأحوال الإنسانية، وتجنب سياسات العقاب الجماعي، والحصار والتجويع والتهجير، تستهدف في النهاية الوصول إلى الغاية الحقيقية للسلام والعدل والإنسانية والبناء لا الدمار وسحق الدماء.