الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جهودنا مستمرة لوقف التصعيد الإسرائيلى.. "رويترز" تستعرض رسائل الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل التخريج

سلط تقرير لوكالة “رويترز” اليوم الخميس، الضوء على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخريج دفعة جديدة بالكليات العسكرية، والتي أكد خلالها على استمرار الجهود المصرية لاحتواء التصعيد المستمر ضد الفلسطينيين.

ونقل التقرير عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله إن مصر تبذل كل الجهد لاحتواء التصعيد في الصراع بين إسرائيل وحماس، وتحاول التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وتابع: "نحاول تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة ودعواتنا لا تنتهي، نحن نتحدث مع كافة القادة والمسئولين".

وأضاف الرئيس السيسي أنه من المهم أن يبقى الشعب الفلسطيني موجودا وصامدا على ارضه.

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