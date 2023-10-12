صحفى يشيد بكلمة السيسى عن "أحداث غزة": بها الكثير من العمق

قال الكاتب الصحفي أشرف العشري إن كلمة الرئيس السيسي اليوم خلال حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية بها الكثير من الرؤى والعمق في الطرح وفي كثير من تناول القضية الرئيسية والجوهرية التي تمثل وجهة لإمكانية التعاطي مع القضية التي ما زالت تورق المجتمع العربي والإقليمي والدولي على مدار الخمسة أيام الماضية وما يحدث حاليًا في قطاع غزة.

وأضاف العشري، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك كثيرا من الرسائل بالغة الأهمية سواء فيما يتعلق بتلك الأوضاع أو قضايا الداخل المصري نالت كثيرا من الاهتمام من قبل الرئيس السيسي وما قدمه من رؤى وأفكار ومطالب للمجتمع لطرفي النزاع بضرورة الإسراع بوقف مثل هذه التطورات التي أدت لوقوع عدد كثير من الخسائر في الضحايا والمصابين والمطالبة بإمكانية وقف أعمال العنف.