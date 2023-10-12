الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: إطلاق قوافل المساعدات تؤكد موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية

النائب عمرو القطامي
النائب عمرو القطامي

أكد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، ان توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإرسال قوافل مساعدات غذائية وطبية عاجلة للشعب الفلسطيني، جاءت تأكيدًا على دور مصر ووقفتها المساندة للحقوق الفلسطينية.

وأعرب “القطامي” في تصريحات له، عن تقديره لقرار الرئيس السيسي وتوجيهاته، بإرسال قوافل مساعدات غذائية وطبية للشعب الفلسطيي، قائلا: "إنها تستهدف تخفيف الضغط على الفلسطينيين من جهة وتؤكد وقوف مصر ومساندتها للحقوق الفلسطينية من جهة ثانية".

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وحذرعضو مجلس النواب، من تفاقم الأوضاع الراهنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ما يهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها، مطالبا الحكومة الإسرائيلية بوضع حد للعدوان على غزة والنظر في مبادرات وحلول التسوية السياسية والسلام.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بإرسال قوافل مساعدات غذائية وعلاجية للشعب الفلسطيني في غزة، تأكيد على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية على مر العصور، مضيفا: "مصر لم تتخلى أبدا عن الشعب الفلسطيني وتسانده دائما لنيل حقوقه سياسيا وماديا وعلى مختلف المنابر الإقليمية والعالمية".

واختتم “القطامي” مُشيدًا بقيام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة، بإرسال قوافل مساعدات غذائية وطبية وفتح حسابات في البنوك المصرية لجمع التبرعات لتقديم أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، قائلا إن هذه هى مصر وهذا هو شعبها المحب والمناصر دائما للقضية الفلسطينية ويظهر معدنه في كل الأوقات.

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