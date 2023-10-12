الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني يشيد بتأكيد الرئيس السيسي على الدعم الكامل للفلسطينيين

النائب أحمد عاشور
النائب أحمد عاشور

قال النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والأكاديمية العسكرية، تزامنا مع مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، حسمت موقف مصر بشأن القضية الفلسطينية، حيث أكد على دعم الدولة المصرية للقضية الفلسطينية.

وأشاد "عاشور" بحرص الرئيس السيسي على دعوة جميع الأطراف بتحييد الأطفال وخروجهم من الوضع الراهن، ودعوته للجميع بضرورة وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق.

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جهودنا مستمرة لوقف التصعيد الإسرائيلي.. "رويترز" تستعرض رسائل الرئيس السيسي

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الرئيس السيسى: مصر غير طامعة فى حدود أو أرض أو قدرات الآخرين


وحول حديث الرئيس السيسي عن نعمة الأمن التي تنعم بها مصرنا، رغم اشتعال الأحداث بمحيطها الإقليمي، أكد "عاشور" أن ذلك لم يكن يأتي لولا جهودا مخلصة بذلتها القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية، من أجل أن نعيش هذا الهدوء وننعم به، ما ساهم في ظهور المشروعات والإنجازات.

النائب أحمد عاشور مجلس النواب عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية الدولة المصرية

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