الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

قيادي بحزب المؤتمر: مصر تسعي للسلام دائما وتعتبره خيارا استراتيجيا

اللواء دكتور رضا
اللواء دكتور رضا فرحات

أشاد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي القوية خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيدة.

وأشار "فرحات" في تصريحات له، إلى أن الرئيس السيسي أكد على سياسة مصر الساعية لإحلال السلام باعتباره خيارها الاستراتيجي وعدم ترك الأشقاء في فلسطين الغالية، والحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني الشقيق وتأمين حصوله على حقوقه الشرعية جاءت شاملة ووافية، وفيها إجابات واضحة وواعية عن كل القضايا المثارة عبر الوطن.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الرئيس السيسي تحدث كمواطن يعشق العسكرية المصرية ويحرص على مصارحة المصريين بجميع الأوضاع الراهنة.

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وأشار “فرحات” إلي أن كلمة الرئيس بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية، حملت رسائل قوية أكدت على أنه لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف وأن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى، مؤكدًا أن حل القضية الفلسطينية لن يكون على حساب أمن واستقرار مصر.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على تقديم الدعم الشامل والكامل لكل أبنائه من ضباط المستقبل، والارتقاء بمعدلات الأداء ورفع قيم التدريب على أعلى المستويات العلمية الحديثة بما يؤكد أن المدرسة العسكرية المصرية ستظل علامة راسخة ومنهجية قتالية يشهد جميع دول العالم لما لها من وضع متميز ومرتبة عالمية متقدمة في أوساط جيوش العالم.

اللواء دكتور رضا فرحات عبد الفتاح السيسي الاكاديمية الأشقاء حرب اكتوبر

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