رفضت منحه أموالاً.. قرار جديد ضد المتهم بقتل زوجته بحدائق القبة

جدد قاضي المعارضات بحدائق القبة، حبس عامل لاتهامه بقتل زوجته طعنا بمطواة، بسبب رفضها إعطاءه أموالا بمنطقة حدائق القبة، وذلك ١٥ يوما علي ذمة استكمال التحقيقات.

ورجحت التحريات أن ثمة مشاجرة حدثت بين الطرفين ظلت لمدة ساعة، بعدها انتهت باستغاثة السيدة بالجيران ولكن المتهم كان قد طعنها بالفعل بمطواة كانت بين طيات ملابسه.

أشارت التحريات إلى أن الزوج طعنها ٨ طعنات بسلاح أبيض “مطواة” وسقطت غارقة في دمائها.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من شرطة النجدة بوجود قتيلة داخل شقة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة سيدة مقتولة بطعنات من سلاح أبيض "مطواة".

بإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها وبضبطه اعترف بارتكاب الجريمة لرفضها بيع ممتلكات كان كتبها باسمها وتم القبض عليها وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.