مدير الأكاديمية العسكرية يهدى الرئيس السيسى مصحفًا

قدم اللواء أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية، مصحفًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك خلال فعاليات حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية.

وشهد حفل التخرج العديد من الفعاليات، منها تقديم العديد من العروض العسكرية والفنية المبهرة، بالإضافة إلى فيلم وثائقي، عن التاريخ العسكري المصري، والذي برز العديد من رموز الجيش المصري.

وكان قد شهد حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرضًا لأعلام الدول العربية التي شاركت في نصر حرب أكتوبر عام 1973.

وجاء ترتيب الدول كالتالي، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة فلسطين، الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية التونسية، الجزائر، سوريا، الكويت، ليبيا، السودان، اليمن، المملكة العربية السعودية، المملكة المغربية، العراق.