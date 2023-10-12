مباحثات بين سامح شكرى ووزيرة خارجية اليابان حول التصعيد الفلسطينى الإسرائيلى

أعلن السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن سامح شكري وزير الخارجية، تلقى اتصالًا هاتفيًا، اليوم الخميس، من يوكو كاميكاوا وزيرة خارجية اليابان، بشأن التصعيد الإسرائيلي / الفلسطيني.

وتناولت المباحثات بين وزيري الخارجية بشكل مستفيض مستجدات التصعيد في قطاع غزة، والمناطق المتفرقة الأخرى، حيث أكد شكري على ضرورة وقف القصف الإسرائيلي العنيف ضد غزة، والنأي عن مواصلة التصعيد بين الجانبين باعتباره الأولوية الراهنة.

تحذير شكري من تزايد حدة التداعيات الإنسانية

وحذر شكري من تزايد حدة التداعيات الإنسانية على أبناء الشعب الفلسطيني والمدنيين من الجانبين، فضلًا عن تبعات توسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة.

وتطرقت مناقشات الوزيرين إلى تردي الأوضاع الإنسانية لأهالي قطاع غزة، حيث أكد شكري على ضرورة تكثيف وتنسيق الجهود الإنسانية الدولية لدعم توفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من أجل التخفيف من المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أهالي القطاع، وذلك تنفيذًا لمسئوليات الدول في إطار القانون الدولي والإنساني، ووفقًا للقيم والمبادئ الإنسانية المُتعارَف عليها بين الدول جمعاء.

وشدد شكري على أن الوضع المتأزم الراهن كان أحد أسبابه هو انسداد الأفق السياسي تجاه إيجاد الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، وهو ما يستوجب من كافة الأطراف الدولية أن تضع بعين الاعتبار خلال الفترة القادمة ضرورة دعم التوصل للسلام الشامل القائم على أساس حل الدولتين، والذي يحفظ في طياته الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

واتفق الوزيران على مواصلة التشاور على مدار الأيام القادمة لدعم جهود خفض التصعيد.