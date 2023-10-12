الخميس 12 أكتوبر 2023
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الهلال الأحمر المصرى: وصول أطنان من المساعدات.. وننتظر من كل الدول دعم أهالينا فى غزة (فيديو)

جريدة الدستور

وصلت شحنة مساعدات طبية وأدوية أردنية إلى شمال سيناء، اليوم الخميس،، تمهيدًا لدخولها قطاع غزة.

وقال عضو الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، إن مصر من أوائل الدول التي أرسلت مساعدات إنسانية لأهالي غزة، مشيرًا إلى أنها تتضمن أطنانًا من المساعدات الإنسانية والأدوية من الأردن.

وأكد إرسال ٢ طن من المساعدات الإنسانية والطبية المصرية إلى الهلال الأحمر الفلسطيني، عبر الهلال الأحمر المصري.

وأوضح أن شباب الهلال الأحمر المصري يخزنون المساعدات الإنسانية؛ لإيصالها إلى غزة فور التوصل إلى الهدنة التي تقودها مصر.

واختتم: "ننتظر من كل الدول الشقيقة دعم أهالينا في غزة، ومتواجدين على مدار  ٢٤ ساعة؛ لاستلام المساعدات من الدول".

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