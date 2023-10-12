القاهرة الإخبارية: مخزون الوقود فى مستشفيات غزة يكفى يومًا أو يومين

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من غزة، إنه حتى هذه اللحظة لا تزال الطائرات الحربية الإسرائيلية تقوم بشن غارات عنيفة ومتواصلة ضد المدنيين في قطاع غزة، مؤكدًا أن مخزون الوقود في مستشفيات غزة يكفي يومًا أو يومين.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، أنه في مجمع الشفاء الطبي لا تزال هناك حركة نشطة لسيارات الإسعاف والدفاع المدني تقوم بإجلاء ونقل المصابين من أماكن القصف إلى المجمع، مؤكدًا أن مجمع الشفاء الطبي بات يعاني من نقص حاد ومن أوضاع كارثية جراء ارتفاع أعداد المصابين في المشفى جراء العدوان السافر على القطاع.

وأوضح أن قلة الأدوية والمستهلكات الطبية التي تعاني فيها وزارة الصحة الفلسطينية من نقص حاد، يزيد من الكارثة الإنسانية التي تسبب فيها العدوان.

وتابع: "ووفقًا للبيانات الرسمية فإن الأعداد تجاوزت 1400 شهيد فلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي المستمر والغارات التي تتركز بشكل مستمر على منازل الفلسطينيين، وأكثر من 6 آلاف جريح ومصاب، مؤكدًا أن 60% من المصابين من النساء والأطفال.