القاهرة الإخبارية: وصول أول شحنة مساعدات دولية من الأردن إلى مطار العريش

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية في عاجل لها، عن وصول أول شحنة مساعدات دولية من الأردن إلى مطار العريش تمهيدًا لإرسالها لأهالي قطاع غزة.

وكان عضو في الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، قال إن الأردن أرسل أطنانًا من المساعدات الإنسانية والأدوية، مضيفًا أن مصر من أوائل الدول التي أرسلت مساعدات إنسانية لأهالي غزة، حيث تم إرسال 2 طن من المساعدات الإنسانية والطبية إلى الهلال الأحمر الفلسطيني عبر الهلال الأحمر المصري.

وينتظر الهلال الأحمر المصري من كل الدول الشقيقية دعم أهالي غزة، وهم متواجدون على مدار 24 ساعة لتسلم المساعدات.