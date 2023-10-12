الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتهاء تجهيز لجنة التصويت فى انتخابات نقابة أطباء القليوبية

نقابة أطباء القليوبية
نقابة أطباء القليوبية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الأطباء بالقليوبية، برئاسة د.أحمد أنور كمال أمين صندوق النقابة بالقليوبية ورئيس لجنة الانتخابات بالقليوبية انتهاء تجهيز لجنة التصويت في الانتخابات التي تجري غدًا الجمعة في المقر الانتخابى بنادى نقابة المحامين بمدينة بنها.

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أوضح رئيس لجنة الانتخابات بالقليوبية أن المنافسات في انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية تجري بين 19 مرشحا بينهم 4 علي مقعد النقيب و9 مرشحين فوق السن و6 مرشحين تحت السن، حيث يجري فتح باب الاقتراع من الـ 9صباحا حتى الـ 5 مساءً تحت إشراف قضائي كامل.

أشار رئيس لجنة انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية، أنه يجب علي الطبيب الذي له حق التصويت أن يكون مسددا للاشتركات حتى عام 2022 ومتاح تسديد الاشتراكات طوال يوم الانتخابات، مشيرا أن التصويت يشمل التجديد النصفي لنقابة أطباء مصر ونقابة أطباء القليوبية وتقام الانتخابات على مستوى الجمهورية فى نفس التوقيت.

وأوضح رئيس لجنة الانتخابات أن مرشحي الانتخابات كالتالي: 
- علي مقعد النقيب لفرع القليوبية الأطباء 
حمدى الجزار
عبد اللطيف البلشي
علاء جودة
محمد غريب
- الأطباء المرشحون على مقعد نقابة القليوبية أكثر من 15 سنة
أحمد العيوطي
أحمد سعيد عثمان
السيد عبد الستار
رجب فتوح هريدى عماد تبع
فوزى عبد الله
محمد عجلان محمد کمال
مصطفى العزب
- الأطباء المرشحون على مقعد نقابة القليوبية اقل من 15 سنة
إبراهيم الغريب
أسماء بيان
أميرة الجمال
فاتن سلامة
هشام سعید محمد
يسرى زكريا

كما أعلن د.السيد فوده نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن انطلاق حملة توعية وحظر التدخين واستخدام التبغ في الحرم الجامعي وداخل إدارة الجامعة، وذلك بناءً على توجيهات د.ناصر الجيزاوى رئيس الجامعة.

 وقال نائب رئيس الجامعة، إن منع التدخين بشكل تام بالحرم الجامعي يهدف إلى تحقيق مصلحة الجميع، مؤكدا أن الحرم الجامعي الخالي من التدخين سيسهم في تنقية الهواء للعدد الأكبر من غير المدخنين الذين يعملون ويدرسون بالجامعة، إضافة إلى تشجيع المدخنين لأخذ خطوة نحو الحد من ممارسة التدخين، مشيرا إلي أن هناك الكثير من الآثار السلبية الموثقة جيدًا للتدخين غير المباشر أو السلبي ومن ثم ستكون هناك فوائد واضحة على الصحة العامة من خلال التحول إلى حرم جامعي خال من التدخين في المستقبل. 

وأشار د.السيد فودة الى إن الجامعة ستقوم بحملة توعية كبيرة بهذا الصدد فى كليات الجامعة وإدارة الجامعة من خلال نشر ملصقات عن أضرار التدخين، وأن هذه الحملات ستعتمد على آليات إقناع علمية للتخلص من الأمر بشكل كامل.

وأضاف أن الجامعة ستقوم بتطبيق القانون الخاص بمكافحة التدخين داخل المباني المغلقة بالجامعة، معلنًا أن عقوبات التدخين على كل المنتسبين للجامعة فى الأماكن المغلقة تكون بغرامة خمسين جنيها، ولا تزيد علي مائة جنيه حسب وضع مرتكب المخالفة.

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