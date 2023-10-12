بمناورات احترافية.. فريق الألعاب الجوية يُشارك فى حفل تخرج الكليات العسكرية

شارك منذ قليل، فريق الألعاب الجوية بعرض خاص خلال حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشارك في عرض الألعاب الجوية، النجوم الفضية، تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الـ 50 على انتصارات أكتوبر المجيدة.

ويتقدم التشكيل من خلف المنصة بتنفيذ مناورات لو كويست، وتتقدم الطائرة المنفردة من اليمين بتنفيذ مناورات "نايف ايج"، ودوران لجهة اليمين وعمل مناورات "لاجرون"، ومواجهة الطائرة المنفردة في مناورة "سلو رول"، وظهر التشكيل مرة أخرى من يمين المنصة وقدم عددًا من المناورات الاحترافية.

وحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، بالتزامن مع ذكرى مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر المجيد.