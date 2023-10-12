الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الإثنين.. "القومى للمسرح" يحتفي بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر

احتفال نصر أكتوبر
احتفال نصر أكتوبر

ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمي ورعاية وزيرة الثقافة د.نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال احتفالية موسيقية غنائية بمناسبة الذكرى الـ ٥٠ لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك الساعة الثامنة مساء الإثنين المقبل ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ بالمسرح القومي.

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أغان تقدمها الفرقة الموسيقية بالحفل

وتحيي الحفل الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ التي تقدم مجموعة من الأغانى الوطنية التراثية منها: "يا مصر يحميكي لأهلك"، "موال النهار"، "يا نسمة الحرية"، "عاش اللي قال" غناء الفنان أحمد محسن، "سالمة يا سلامة"، "عظيمة يا مصر"، "عبد الودود"، "أحلف بسماها وبترابها"، "مصر التي في خاطري" غناء الفنان ماهر اسماعيل، "اسلمي يا مصر مع بلادي بلادي" غناء المجموعة، وأغنيتي: "حبيبتي من ضفايرها"، "حلوة يا بلدي".

تكريم الفنان الراحل محمود ياسين

كما أعلن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، عن تنظيم احتفالية كبرى لتكريم اسم الفنان الراحل محمود ياسين، وذلك في الثامنة مساء الأحد المقبل ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣م، بالمسرح القومي.

ويتضمن برنامج الحفل عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل محمود ياسين، ثم تتحدث الفنانة رانيا محمود ياسين والكاتب عمرو محمود ياسين عن الجوانب الإنسانية والفنية للراحل محمود ياسين.

كما تعزف الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات الغربية "موتسارت وبيتهوفن" يقدمها تريو آلات النفخ الخشبية بالمركز؛ عمرو إمام/ كلارينت، مصطفى سعيد/ كلارينت، رنا نوفل/ آلة الفاجوت.

ويختتم الحفل بإهداء أسرة الفنان الراحل محمود ياسين؛ درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة عطائه الفنية، وأعماله التي لا تنسى على الشاشة، سواء في السينما أو التلفزيون.

نيفين الكيلاني أكتوبر الفنون الشعبية المركز القومي للمسرح محمود ياسين مصر

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