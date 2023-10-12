دفتر نصر أكتوبر 73..من هو اللواء أحمد بدوي الذي مُنع العدو الإسرائيلى من دخول السويس؟

لايزال دفتر نصر أكتوبر مليئ بالبطولات التي صنعها رجال القوات المسلحة، لاستراد الأرض من العدو الإسرائيلى، محققا النصر فى أكتوبر 1973، ومن بين الأبطال “ المشير أحمد بدوي، قائد الفرقة السابعة مشاة في حرب أكتوبر”.

وعرضت فضائية dmc، فيديوجراف عن البطل الشهيد،الذي حمى السويس، وضرب أروع أمثلة البطولة والصمود، خلال ملحمة النصر.

ميلاد البطل أحمد بدوي

وُلد المشير أحمد بدوي، في الثالث من إبريل عام 1927، بمحافظة الإسكندرية، والتحق بالكلية الحربية، وتخرج فيها عام 1948، وفور تخرجه اشترك في حرب فلسطين عام 1948، ثم عاد بعد الحرب ليعمل مدرسًا في الكلية، ليسافر في بعثة دراسية إلى الاتحاد السوفيتي، ألتحق بأكاديمية فرونزي العسكرية العليا، وتخرج بعدها حاملًا درجة أركان حرب عام 1961، يلتحق بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، عام 1972.

وتدرج في المناصب القيادية في سلاح المشاة، حتى تولى قيادة الفرقة السابعة مشاة ميكانيكي، وعندما اندلعت حرب أكتوبر، استطاع البطل مع رجال فرقته عبور قناة السويس، إلى سيناء، ضمن فرق الجيش الثالث الميداني، وتمكن من صد هجوم إسرائيلي استهدف مدينة السويس.



وظهر في الفيديو الرئيس السادات في مجلس الشعب، يوجه أسئلة إلى اللواء أحمد بدوي، قائلًا: تبلغت إليك الأوامر الصادرة بالصمود، أدعى العدو أن السويس احتلت.. هل احتلت السويس؟، وليرد اللواء بدوي، مؤكدًا أن العدو لم يتمكن من احتلال السويس، ودمرت جميع دباباته التي حاولت دخول المدينة، وتمسكنا بالسويس وظلت صامدة ولم ينل منها العدو أبدًا.. ليصفق الحضور في قاعة البرلمان.

السادات يمنحه نجمة الشرف العسكري

في الثالث عشر من ديسمبر عام 1973، رقى إلى رتبة اللواء وعين قائدًا للجيش الثالث الميداني، وفي العشرين من فبراير عام 1974، كرمه الرئيس السادات،بمنحه نجمة الشرف العسكرية.

حافظت على جميع معداتي وأسلحتي

وجه الرئيس السادات للواء أحمد بدوي، تسائلًا: كانت قوات بدر تحت قيادتك بأسلحتها ومعداتها.. هل حافظت على المعدات والأسلحة؟

وأجاب اللواء بدوي: حافظت على جميع معداتي وأسلحتي، وقاتلت العدو، ورديت على جميع اشتباكاته بعنف، وطورت الهجوم وأمنت مواقعي، واكتسبت أراضي جديدة.. ليصفق الحضور في القاعة.

مناصب تقلدها اللواء أحمد بدوي

وفي الخامس والعشرين من يونيو عام 1978، عين اللواء أحمد بدوي، رئيسًا لهيئة تدريب القوات المسلحة، ثم رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة في الرابع من أكتوبر عام 1978، ورقي إلى رتبة الفريق في السادس والعشرين من مايو عام 1979، ثم عين وزير للدفاع وقائدًا عامًا للقوات المسلحة، في الرابع عشر من مايو عام 1980.

مصر قالت للعالم إن رصيدها من الصبر على العدوان قد نفذ

خلال احتفلات أكتوبر المجيدة، ألقي الفريق أحمد بدوي كلمته قائلًا: في مثل هذا اليوم من عام 1973، قالت مصر للعالم كله إن رصيدها من الصبر على العدوان قد نفذ، وأنها تخوض الحرب ليس باعتبارها هدفًا أو غاية، بل كوسيلة حتمية، وطريق وحيد آنذاك إلى رحاب الحرية والأمن والعزة.



وفي الثاني من مارس عام 1981، لقى الفريق أحمد بدوي، مصرعه عندما سقطت به طائرة عامودية في منطقة سيوة، وأصدر الرئيس الراحل أنور السادات، قرارًا برقية الفريق أحمد بدوي إلى رتبة مشير تقديرًا لدوره وبطولاته في العسكرية المصرية.