الخميس 12 أكتوبر 2023
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محافظات

إجراء 30 عملية جراحة عيون وتسليم 267 نظارة طبية بالغربية

جريدة الدستور

تابع د.طارق رحمي، محافظ الغربية، جهود المرحلة الثانية لقافلة مبادرة "عنيك في عنينا" للحد من مسببات العمى والتي أقامتها مؤسسة صناع الخير للتنمية والبنك الأهلي المصري تحت رعاية دولة رئيس الوزراء وإشراف نيفين قباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ضمن جهود التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي التنموي لخدمة أهالي قرية شبراملس بمركز زفتي والقرى المجاورة.

وقامت القافلة بإجراء 30 عملية جراحة عيون مختلفة وتسليم 267 نظارة طبية بالمجان للمستفيدين من أهالي قرية شبراملس والقرى المجاورة.

اطلع محافظ الغربية على تقريرٍ مفصلٍ عن طبيعة العمليات الجراحية التي تم إجراؤها والتي شملت عمليات إزالة مياه بيضاء وظفرة وتركيب عدسة وجسم زجاجي وإزالة مياه زرقاء وتضمن التقرير تقديم صناع الخير جميع خدمات القافلة بالمجان تمامًا.

وأشاد رحمي بجهود مؤسسة صناع الخير والبنك الأهلي المصري في تنظيم سلاسل القوافل لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية في مجال مكافحة العمى في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراكز المحافظة.

وأوضح محافظ الغربية أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري تهتم إلى جانب إقامة المشروعات وتطوير البنية التحتية، بالتدخلات الاجتماعية وتنمية الإنسان وتمكينه اقتصاديًا، مؤكدًا تضافر جهود جميع المؤسسات الحكومية والمجتمعية والخاصة من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بالقرى.

وأكد أن المؤسسة تواصل تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة لأهالي قرى حياة كريمة بالغربية، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تنظيم عدد من القوافل للكشف على أمراض العيون بقرى حياة كريمة بالغربية لخدمة أهالي المحافظة بالكامل.

وأضاف أن مراحل عمل قوافل صناع الخير الطبية لمحاربة العمى تشمل المرحلة الأولى منها توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج للنظارات الطبية وتشخيص الاحتياج لإجراء العمليات الطبية وأن المرحلة الثانية تشمل نشر الوعي بأهمية النظارات الطبية وتوزيع النظارات على مستحقيها وإجراء العمليات الجراحية لغير القادرين.

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