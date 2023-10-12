"كهرباء القناة": سداد 24 مليار جنيه مستحقات للشركة القابضة خلال 2023

سددت شركة القناة لتوزيع الكهرباء 24 مليار جنيه مستحقات الشركة القابضة لكهرباء مصر بزيادة قدرها 4 مليارات جنيه عن العام المالي 2022 /2023 كمستحقات تشمل قيمة التيار الكهربائي الواصل للمشتركين في نطاق عمل الشركة.

وأظهرت الشركة هذا الارتفاع خلال مناقشة الجمعية العامة العادية لشركة القناة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لاستعراض ميزانية الشركة عن العام المالي الماضي وتبين أن الشركة حققت نتائج متميزة بقطاعات الشئون التجارية والمالية أبرزها انخفاض متأخرات المنزلى والتجارى 153 مليون جنيه عن نفس الفترة المماثلة في العام السابق.

كما انخفضت مديونية القطاع الخاص والاستثمارى؛ ليصل إلى 346 مليون جنيه عن العام الماضي، وزيادة سداد الموردين 971 مليون جنيه عن العام السابق، وتنفيذ مقايسات لحساب الغير بمبلغ 2 مليار و900 مليون جنيه مقابل 2 مليار جنيه و220 مليون العام الماضي.

مع انخفاض نسبة الفقد من 12.85% إلى 11.2% وتعتبر القناة لتوزيع الكهرباء الأولى بين شركات التوزيع الأقل فى نسبة الفقد.

وأشاد المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بالمجهودات المبذولة في الشركة برئاسة المهندس سامى أبو وردة، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء وقيادات الشركة والعاملين فيها.

وأكد أن مؤشرات الشركة ماليًا وتجاريًا تؤكد أنها تسير بخطوات صحيحة ومتميزة، مؤكدًا أن الشركة تعتبر واحدة من شركات القطاع التى تساهم فى تنفيذ عدد من المشروعات القومية والاستراتيجية المهمة خاصة بمحافظتى شمال وجنوب سيناء التى تقوم الشركة بتنفيذ خطة الدولة المصرية لتطوير وتحديث الشبكة الكهربائية لتوفير استقرار التغذية الكهربائية لمختلف المناطق خاصة بشمال سيناء.

وأكد المهندس سامى أبو وردة، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء فى كلمته، أنه بفضل دعم ومساندة وزير الكهرباء ورئيس وقيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر نجحت الشركة أن تقدم نموذجا متكاملا فى الأداء لمختلف القطاعات مقدمًا شكره لزملائه وأبنائه العاملين بمختلف قطاعات وإدارات الشركة الذين يضربون أروع الأمثلة فى التضحيات.