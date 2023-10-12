دعم مصر التاريخى للقضية الفلسطينية.. أبرز حلقات "رسالة وطن" مع أحمد الخطيب

خصص برنامج "رسالة وطن" على الراديو "9090" للكاتب الصحفي أحمد الخطيب حلقة اليوم عن القضية الفلسطينية ودور مصر التاريخي في دعم القضية بداية من عام 1948 وحتى اليوم.

وناقش "الخطيب" وضيفه الدكتور خالد النبوي وزير الثقافة الأسبق أستاذ التاريخ المعاصر والمتخصص في الملف الفلسطيني، ما قدمته الدولة المصرية واهتمام القيادة المصرية على مدار التاريخ من كل الجوانب سواء مساعدات مادية أو عينية أو مساعدة في القضية ذاتها.

كما تطرقت الحلقة للدور المصري خلال الأيام الماضية لوقف الاعتداء الإسرائيلي على غزة.

ومن جانبه ثمّن الخطيب بيان وزارة الخارجية المصرية، والذي جاء فيه فتح مطار العريش لاستقبال أي مساعدات إنسانية من كل دول العالم لأهالي غزة وفلسطين، مشيرًا إلى أن مصر تؤكد ريادتها للقضية وتقديم كل الدعم الإنساني والاجتماعي.

وأضاف "الخطيب" في حلقة اليوم ببرنامج "رسالة وطن"، على الراديو "9090"، أن فتح معبر رفح دعم قوي للقضية الفلسطينية في هذا الوقت الراهن، مشيرًا إلى مصر تقف وقفة صامدة وشجاعة مع الشعب الفلسطيني الجريح، مشيرًا إلى أن مصر ومجتمعها المدني يقوم بملحمة رسمية وشعبية لإيصال كل المساعدات للشعب الفلسطينى في غزة، مشيرًا إلى أن مصر تقف وقفة عروبة مع الشعب الفلسطيني.