"جزار المقطم" فى قبضة الأمن بعد تعديه على زوجته بالضرب

ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على جزار تعدى على زوجته بالضرب وإحداث إصابتها، وذلك بعد تداول منشور عبر أحد المواقع الإخبارية يتضمن الواقعة.

كانت أجهزة الأمن قد رصدت خبرًا مدعومًا بمقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية يتضمن تضرر زوجة من زوجها لتعديه عليها بالضرب وإصابتها بجروح عقب علمه برفعها دعوى خُلع ضده وتركها منزل الزوجية.

بالفحص تبين سابقة تحرير محضر بقسم شرطة المقطم بالقاهرة بتاريخ 13 /8 /2023 تضمن مشاجرة بين جزار وزوجته "ربة منزل" لذات السبب، وتعديه عليها بسلاح أبيض "كتر" وإحداث إصابتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وضبطه فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيقات.