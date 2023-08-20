ذبح دهب.. تفاصيل نحر جزار لزوجته بعد رفضها جلسات الكيف بالقناطر

كانت تشاهد زوجها يدمر حياته بيديه كأي زوجة أصيلة قررت مساندته وعدم التخلي عنه فحاولت مساعدته على الإقلاع عن المخدرات التي أنهكت جسده وضيّعت أمواله حتى نالت جزائها طعنًا من زوجها الذي عاملها كما يعامل "الدبيحة" في عمله بالجزارة.

في مدينة القناطر الخيرية عانت "دهب" من اتجاه زوجها لطريق المخدرات بعد تعرفه على بعض أصدقاء السوء ممن قدموا له السم حتى أدمنه وأهمل عمله كجزار ما دفعها للتحدث معه كثيرًا لترك المخدرات والالتفات إلى عمله فكان يعدها بالاستجابة بها والابتعاد عن المخدرات وجلسات المزاج، لكنه لم ينفذ وعوده حتى تحول إلى مدمن لا يبدأ يومه دون تعاطي الكيف.

ساءت معاملته معها وتحولت تصرفاته إلى شخص آخر بفعل المخدرات وفي يوم الواقعة كانت المحاولة الأخيرة من "دهب" أن تثني زوجها عن الذهاب إلى إحدى جلسات الكيف والمزاج إلا أنه نهرها وتشاجر معها ثم تعدى عليها بالضرب فحاولت منعه من الخروج ليفاجئها بسلاحه الأبيض يغرس في جسدها مسددًا لها عدة طعنات ثم شوه وجهها لم تستوعب المفاجأة حيث سقطت غارقة في دمائها وفر الزوج هاربا.

وأمرت جهات بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها على يد زوجها في مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على تعاطي المواد المخدرة وذلك بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول "دهب.ح" 25 سنة مصابة بجرح قطعي في الوجه وعدد 3 طعنات فى البطن، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

وكشفت التحريات أن الزوج وراء ارتكاب الواقعة حيث قتل المجني عليها فى مشاجرة بينهما بسبب تعاطيه المواد المخدرة، حيث استهل سلاح أبيض وقام بطعنها عدة طعنات بالرقبة والبطن فلقيت مصرعها فى الحال.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم ويدعى محمود.م.ب 30 سنة جزار وتم القبض عليه جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.