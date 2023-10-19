كيف تجتاز الأوقات الصعبة لـ ريوهو أوكاوا

إذا كنت تبحث عن الدروس المخبأة في كل شئ، وتكتشف الفوائد الكامنة في كل مشكلة فستنمو بصرف النظر عما واجهته من مشكلات وإذا نظرت لحياتك بهذا الشكل فإن كل موقف تواجهه وكل شخص تلتقي به في الحياة هو بمثابة معلم لك، وكل العلاقات التي تنشأها ستقدم لك دروسًا وعبرًا تستفيد منها.

إن نقطة الإنطلاق الحقيقية للحياة هى أن تعيش ببساطة دون تكلف، ولاتشغل نفسك بالارتياب في الآخرين،عش خالي البال، مثل طفل ينسى جميع هموم اليوم بعد نوم هانئ في الليل.

يجب عليك إزالة الأعباء التي تثقل عقلك والتعقيدات التي تقيده كما لو أنك تكنس خيوط العنكبوت بمكنسة، فكل يوم يمر في حياتنا نواجه فيه العديد من الأمور التي يمكن أن تكون بذورًا للسعادة أو بذورًا للمتاعب والقلق.

إذا كان لديك مواطن ضعف أو عيوب تدركها باستمرار، فأنت محظوظ جدًا، فهناك مثل يقول "الباب الذي يحدث صريرًا يدوم فترة أطول " ويعني هذا أن من يعانون من مشاكل صحية أو ضعف بدني يعيشون مدة أطول لأنهم يعتنون بأجسادهم أما الأصحاء الذين يعملون على مدار الساعة فهم يحتاجون في الغالب إلى توخي الحذر.

السعادة والتعاسة من صنع عقل المرء أو بعبارة أخرى، كل شئ يتوقف على البذور التي تغرسها في عقلك.

إذا تقبلت الآخرين كما هم، فعليك أن تتقبل نفسك كما هي:

عش حياتك على طريقتك، عش على أفضل نحو ممكن بما قسم الله لك.

الثقة بالنفس لا تعني المغالاة في تقدير ذاتك أو الغرور، بغض النظر عن المصائب التي تحدث لك في الحياة، تعمل الثقة بالنفس على منع وصول الضرر إلى أعماق قلبك مثل طبقة الزيت التي تغطي ريش الطائر وتمنعه من الغرق.

تقبل أن البشر مخلوقات غير كاملة إلى حد ما وأن الآخرين يرتكبون الأخطاء ويصابون بالفشل لكنهم يتعافون مرة أخرى ويستخدمون ما تعلموه لتحسين حياتهم.

تنبع معظم مشاكل الحياة من تزعزع العقل، من لديهم عقل ثابت مستقر يتمتعون بسلام داخلي عميق ويمتلكون القوة ويكونون جديرين بالثقة ولديهم إصرار على التغلب على جميع الصعاب.

من المهم أن ندرك في أعماق قلوبنا أننا مرتبطون بالله، لكن إذا اضطرب هذا الاعتقاد وبدأنا نتقبل فكرة أننا تحت رحمة القدر كورقة شجر طافية على نهر فسنفقد الثبات والاستقرار تمامًا.

من الضروري في جميع الأحوال أن تؤمن بالله في أعماق قلبك، عندئذ يصبح ما يبدو محزنًا لك ذا غاية أو معنى

لا تفكر أبدًا أن الله يريد لك الألم ربما تصبح أقوى عندما يموت أحد أفراد العائلة أو عندما تفارق صديقًا فقد تقابل شخصًا يفوقه روعه وربما تعثر على رفيق أفضل عندما تنفصل عن شريكك.

في الأوقات العصيبة تمسك بإيمانك بالله وبمحبتك له، عندما تحيط بك الهموم من كل جانب لا تحنى ظهرك لتقترب من الأرض ولكن تحل بالشجاعة وأدر وجهك ناحية الشمس وارفع رأسك، فهذا هو التعبير عن حبك لله وامتنانك له.

لا يبتليك الله إلا بمشاكل تستطيع حلها، فالله لا يضع أمام المرء مشكلة صعبة جدًا لا يستطيع حلها، ربما تعتقد أنك غير قادر على تحمل العبء لكن الله يعلم أن العبء مناسب لك تمامًا، لتفسير ذلك تصور أن رجلًا يحمل أكياسًا ثقيلة على ظهره ربما يكون قادرًا على حمل أوزان أثقل لكنه يتجنبها ويحمل الأوزان الخفيفة فقط، وإذا أعطي مزيدًا من الوزن سيعتقد أنه سينهار لكن عندما يضاف إليه حمل آخر بعد برهة يصمد ويستمر في السير.

عندما تشعر أنك وصلت إلى حدودك القصوى من المهم أن تفكر فيما إذا كنت قد فعلت كل ما ينتظره الله منك، وما يعرف أنك قادر على القيام به بنجاح.

عندما تكبر تجد أن ما كانت تبدو مشكلات كبيرة يصعب حلها أصبحت أمرًا لا يستحق أن تقلق بشأنه.

لا تسعى نحو الكمال، من المهم أن تركز على التحسين بشكل مستمر.

فكر مثل عداء المسافات الطويلة بدلًا من عداء المسافات القصيرة، من المهم أن تضبط سرعتك وتبذل جهدًا إضافيًا حتى تتمكن من تحقيق أفضل النتائج الممكنة على المدى الطويل

وفي السطور التالية نستعرض نصائح المعلم الياباني "ريوهو أوكاو"رئيس أكاديمية العلم السعيد Happy Science لتمتع بحياة أكثر بهجة وسعادة: