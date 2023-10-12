"النقد الدولى": مصر حققت تقدمًا جيدًا فى أوقات صعبة للغاية

قالت كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، الخميس، في كلمتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش: "لقد حققت مصر تقدمًا جيدًا على عدد من الجبهات".

وتابعت جورجييفا، في كلمتها التي نقلتها وكالة بلومبرج: "لقد حققت مصر تقدمًا جيدًا على عدد من الجبهات، السياسة المالية، وتنفيذ استراتيجية الخصخصة، والمشاركة مع فريقنا حول كيفية إدارة السياسة النقدية بشكل أفضل في هذه الأوقات الصعبة للغاية".

وأشارت إلى التقدم الأخير في الإصلاحات الاقتصادية، وقالت إن البنك يتعاون بشكل وثيق مع مصر، وتركز مناقشاتنا بشكل كبير على التأكد من نجاحها.

الأثر الاقتصادى للتصعيد فى غزة

وسبق وقالت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي: "نراقب عن كثب الأثر الاقتصادي للتصعيد في غزة".

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت عن أن حالة الحرب ستؤثر بشكل مباشر على كل قطاعات الاقتصاد، في ظل وضع اقتصادي مضطرب وانقسام داخلي.

وانعكست تداعيات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، والأسواق الداخلية، حيث أدت إلى:

- تسجيل الشيكل أدنى مستوياته ليحاول البنك المركزي وقف النزيف ببيع العملات الأجنبية لأول مرة في تاريخه.

- هبط الشيكل إلى أدنى مستوى منذ 8 أعوام تقريبًا مقابل الدولار الأمريكي، الإثنين، مع تصاعد حدة الصراع، لأكثر من 3 بالمئة مقابل الدولار إلى 3.9581.

- البورصة سجلت انخفاضًا حادًا، وهبط مؤشرا بورصة تل أبيب الرئيسية (تي. إيه 125) و(تي. إيه 35) بما يصل إلى سبعة بالمئة، وانخفضت أسعار السندات الحكومية بنسبة تصل إلى ثلاثة بالمئة.

- أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، في بيان الإثنين، عن أن إسرائيل علّقت الإنتاج مؤقتًا من حقل غاز "تمار"، الذي يقع في البحر المتوسط، وستبحث عن مصادر وقود أخرى لتلبية احتياجاتها من الطاقة.