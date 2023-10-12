مقتل عمدة قرية فى الدقهلية متأثرًا بإصابته بطلقات نارية على يد مجهولين

لقى عمدة قرية الخضيرى التابعة لمركز ومدينة منية النصر، فى محافظة الدقهلية، مصرعه اليوم متأثرا بإصابته بطلقات نارية على يد مجهولين يستقلون دراجة بخارية وفروا هاربين.

البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بقيام مجهولين يستقلون دراجة بخارية بإطلاق النيران على عمدة القرية، ما أدى إلى إصابته بطلقات نارية، وتم نقله لمستشفى ميت سلسيل إلا أنه لفظ أنفاسه متأثرا بإصابته.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط المباحث إلى مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين قيام مجهولين يستقلون دراجة بخارية بإطلاق النار على سميح مسعد عيد يوسف، 44 عاما، عمدة قرية الخضيري، وفروا هاربين.

تم نقل المصاب إلى مستشفى ميت سلسيل، وقبل وصوله المستشفى توفي، وتم التحفظ على جثمانه داخل ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة مستشفى بميت سلسيل تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، فيما تكثف قوات الأمن، بالتعاون والتنسيق مع مركز شرطة منية النصر، من جهودها لضبط الجناة.