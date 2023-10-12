الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مقتل عمدة قرية فى الدقهلية متأثرًا بإصابته بطلقات نارية على يد مجهولين

آرشيفية
آرشيفية

لقى عمدة قرية الخضيرى التابعة لمركز ومدينة منية النصر، فى محافظة الدقهلية، مصرعه اليوم متأثرا بإصابته بطلقات نارية على يد مجهولين يستقلون دراجة بخارية وفروا هاربين.

البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بقيام مجهولين يستقلون دراجة بخارية بإطلاق النيران على عمدة القرية، ما أدى إلى إصابته بطلقات نارية، وتم نقله لمستشفى ميت سلسيل إلا أنه لفظ أنفاسه متأثرا بإصابته.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط المباحث إلى مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين قيام مجهولين يستقلون دراجة بخارية بإطلاق النار على سميح مسعد عيد يوسف، 44 عاما، عمدة قرية الخضيري، وفروا هاربين.

تم نقل المصاب إلى مستشفى ميت سلسيل، وقبل وصوله المستشفى توفي، وتم التحفظ على جثمانه داخل ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة مستشفى بميت سلسيل تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، فيما تكثف قوات الأمن، بالتعاون والتنسيق مع مركز شرطة منية النصر، من جهودها لضبط الجناة. 

عمدة قرية الخضيرى مدينة منية النصر محافظة الدقهلية طلقات نارية دراجة بخارية مدير أمن الدقهلية

مواد متعلقة

بسبب قطعة أرض.. مقتل مواطن فى مشاجرة بالأقصر

قنا: مقتل شاب بطلقات نارية في الصدر والبطن بمركز دشنا

مقتل اثنين فى معركة بالرصاص على أرض زراعية بسوهاج

مقتل مواطن فى مشاجرة بالبحيرة بسبب خلافات الجيرة

تفاصيل مقتل صاحب مصنع على يد شريكه بالأميرية

الأكثر قراءة

الحركة المدنية الديمقراطية تشيد بقرارات الدولة فى تقديم الدعم للشعب الفلسطينى

وصول مساعدات وأدوية من الأردن إلى شمال سيناء تمهيدًا لدخولها غزة (صور)

الرئيس السيسى يتصدر الترند.. ومطار العريش "ممر إنقاذ" أشقائنا فى غزة

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

"نباح كلب" يتسبب فى وفاة شاب وإصابة والده وعمه فى الصف

"النقد الدولى": مصر حققت تقدمًا جيدًا فى أوقات صعبة للغاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

دروس وخبرات معركة "طوفان الأقصى" (1)

محمد عبدالعزيز

الانتخاب.. الانتخاب

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى