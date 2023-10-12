الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ كفرالشيخ: نقدر دور الأئمة فى بث روح الولاء والانتماء

محافظ كفرالشيخ خلال
محافظ كفرالشيخ خلال الندوة

شارك اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، في فعاليات الندوة التثقيفية التي نظمتها مديرية أوقاف كفرالشيخ، بالتعاون مع المحافظة، لاستعراض مجهودات المديرية في كل المجالات والقطاعات الهندسية والدعوية للنهوض بالخطاب الديني ونشر دعائم الفكر الوسطي المستنير.

جاء ذلك بديوان عام محافظة كفرالشيخ، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، وعدد من مديري إدارات الأوقاف والأئمة والدعاة والواعظات والعاملين بالمديرية.

بدأت فعاليات الندوة بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبها تلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد طلال، وعرض فيلم عن إنجازات الدولة، وفيلم عن إنجازات محافظة كفرالشيخ، وقراءة جماعية لسورة الواقعة.

محافظ كفرالشيخ يشيد بدور "الأوقاف"

وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، الدور البارز لوزارة الأوقاف في النهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال، مُشيدًا بدور مديرية أوقاف كفرالشيخ في إعمار وتجهيز وفرش المساجد بالشكل الذي يليق باستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، وتنظيم الأنشطة الدعوية من مجالس علمية وفقهية وحديثية ودعوية في مختلف مساجد المحافظة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وقطع الطريق أمام دعاة التشدد والغلو وجماعات التطرف.

وقال محافظ كفرالشيخ: "دائمًا الأئمة على مدار التاريخ في مصر هم من يقودون التنوير والتعليم والنهج السليم، وآن الأوان لاستعادة هذا الدور بقوة أقوى، فلا بد من إعادة العادات القويمة، وتوعية الشباب بالابتعاد عن العادات السيئة، والتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة صحيحة، ومحاربة تعاطي المخدرات والعادات السيئة، وبث الروح الوطنية".

وأضاف أن الشباب لم يرَ ما تم من إنجازات وانتصارات أكتوبر، فالأسرة تقوم بدورها والمدرسة تقوم بدورها، ولكن الأئمة لهم دور تنوري، إضافة لبيان ما تقوم به الدولة من إنجازات في كافة القطاعات، خاصة التعليم والصحة والمرافق، ومبادرة "حياة كريمة" بمركز مطوبس غيرت الحياة به، فقد كان طاردا للشباب من خلال الهجرة غير الشرعية، وأصبح جاذبًا، فهناك مجمعات حكومية والعديد من الخدمات، فكان المواطن يتجه للمحافظة أو للقاهرة لتلقي الخدمات التي يرغبها، ولكن الآن أصبح من قريته ومن خلال المجمعات الحكومية يتلقى كافة الخدمات التي يرغبها، ورأينا إنجازات الدولة في كل المحافظات المصرية، وإنجازات الدولة بكفرالشيخ.

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محافظ كفر الشيخ يستعرض مشروعات الخطة الاستثمارية تفصيليًا

وأضاف محافظ كفرالشيخ: هذه المنشآت الكبرى، وتطوير الدولة ونقل الحياة لأعماق الريف، لا بد من شرحها للشباب، لأنهم كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: إن الشباب هم من نسلمهم الراية، فالأوقاف والأزهر هم منارة التغيير.

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، أن الإنجازات التي شيدتها الدولة تتحدث عن نفسها، وسيظل الوطن في أمن وأمان طالما هناك قيادات حكيمة ترعى هذا الوطن، وتقديم مشروعات متعددة، ومدن جديدة، وشبكة الطرق، فلا بد من أن يتحدث الأئمة عن تلك الإنجازات، وهم يملكون الحكمة وفصل الخطاب.

الولاء والانتماء أوقاف كفر الشيخ كفر الشيخ أئمة الأوقاف إنجازات الدولة

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