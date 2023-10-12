الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شكرى: معبر رفح سيظل مفتوحًا حتى نوفى بالاحتياجات الإنسانية المُلحة لقطاع غزة

سامح شكري، وزير
سامح شكري، وزير الخارجية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تتحمل مسئولية القضية الفلسطينية، مضيفًا أنه منذ بداية الأزمة فتحت معبر رفح لتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وسيظل المعبر مفتوحًا حتى نوفي بالاحتياجات الإنسانية المُلحة لقطاع غزة.

وأضاف شكري، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد مع نظيره اللتواني، اليوم الخميس، أنه في إطار التنسيق بين الدول العربية، سيتم التحرك على مستوى مجموعات من الدول للتعامل مع هذا الوضع، من أجل تخفيف حدة الصراع وإنهائه وحماية المدنيين، والمطالبة بتفعيل مسئوليات المؤسسات الأممية سواء من الناحية الإنسانية أو السياسية، مع الانخراط مع الدول الفاعلة للوصول إلى إنهاء هذا الصراع، تقديرًا للآثار السلبية التي تلحق بالشعب الفلسطيني، وهم مدنيون ليس لهم أي مسئولية في أعمال مرفوضة تم اقترافها. 

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