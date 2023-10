رئيس الوزراء يشهد افتتاح أكاديمية "الحق فى الحلم" بمدينة باديا المستدامة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم، افتتاح أكاديمية Right To Dream مصر "الحق في الحلم"، في مدينة باديا المستدامة، وذلك بحضور كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، وعدد من السفراء الأجانب لدى القاهرة، وأتوم فيرنون، مؤسس الأكاديمية، ومحمد منصور، رئيس مجلس إدارة أكاديمية Right To Dream الجديدة في مدينة باديا، ولطفي منصور، نائب رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، ومحمد وصفي، المدير التنفيذي للأكاديمية.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من ياسين منصور، حول المشروع، موضحًا أن المدينة هي أول مدينة مستدامة في مصر، وتعد أكبر مشروع سكني بغرب القاهرة في مدينة أكتوبر الجديدة.

كما استعرض "منصور" خطط شركة بالم هيلز في تطوير باقي مراحل المشروع وفق الخطة الزمنية الموضوعة، وكذلك خطة تشغيل عدد من كليات جامعة باديا ومدرسة دولية "مدرسة جيمس البريطانية الدولية" خلال الفصل الدراسي المقبل.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة "بالم هيلز" للتعمير أن الشركة قد نجحت في الانتهاء من الأعمال الإنشائية للجزء السكني من المرحلة الأولى من مدينة باديا على مساحة 340 فدانًا تضم 3372 وحدة سكنية ما بين فيلات وشقق سكنية بمساحات متنوعة، وتم بيعها بالكامل، إضافة إلى إنجاز نسبة كبيرة من الجزء الخدمي، ليصبح المشروع جاهزًا للسكن الفوري وتلبية الخدمات للسكان، لافتًا إلى أن الشركة أنفقت 12 مليار جنيه استثمارات على تنفيذ هذه المرحلة، الأمر الذي وفر نحو 2000 فرصة عمل لائقة في مختلف المجالات، بجانب المئات من فرص العمل غير المباشرة طوال فترة تطوير المشروع.

وأكد ياسين منصور في هذا الصدد، أنه تم تسليم 1600 وحدة لسكان المرحلة الأولى، وبالفعل هناك عدد من الأسر تعيش حاليًا بالمدينة، مضيفًا أن الشركة تعتزم استثمار 20 مليار جنيه لتطوير المرحلة الثانية على مساحة 270 فدانًا.

وقال ياسين منصور: إن مشروع باديا يحقق قيمة مضافة للقطاع العقاري المصري، إذ يعد المشروع بمثابة انطلاقة لتحقيق التنمية بمدينة أكتوبر الجديدة، والتي ستصبح وجهة رئيسية للمطورين خلال الفترة المقبلة، بفضل موقعها الاستراتيجي والاستثمارات الضخمة التي أنفقتها الدولة لتوفير بنية تحتية متكاملة، إضافة إلى الطرق والمحاور ووسائل النقل الحديثة، كما أن "باديا" أول مدينة مستدامة في مصر، وهو ما يتماشى مع التوجه العالمي للحفاظ على البيئة، مما يسهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة للمشروع، وزيادة عوائد الدولة من حصيلة الصادرات العقارية.

وأضاف "منصور" تعد مدينة باديا اختيارًا مثاليًا للراغبين في السكن أو الاستثمار بمنطقة غرب القاهرة؛ لأن تصميم المدينة بمفهوم "6+1" يتيح تطوير المشروع بطريقة مختلفة عن مثيله في السوق المصرية، إذ يتوافر بكل مرحلة الخدمات التي يحتاجها السكان دون انتظار لاستكمال باقي مراحل المشروع للانتقال للإقامة، مما يجعله جاهزً للسكن الفوري، كما يرتفع العائد على الاستثمار بالمشروع بنسب جيدة سنويًا في ظل تقدم الأعمال الإنشائية، وارتفاع الطلب عليه.

وأشاد ياسين منصور، بجهود الحكومة في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر لدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام، عبر ضخ استثمارات ضخمة على مدار السنوات الماضية في إنشاء مدن جديدة مجهزة بالبنية التحتية وربطها بشبكة من الطرق والمحاور ووسائل النقل الحديثة الصديقة للبيئة، وإتاحة فرص استثمارية أمام القطاع الخاص لإنشاء مشروعات عمرانية متكاملة توفر وحدات سكنية وخدمات متنوعة بما يتماشى مع المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية "مصر 2052".

كما أشار ياسين منصور، إلى أن الشركة حققت نموًا بنسبة 229%، خلال النصف الأول من العام الجاري، موضحًا أن مشروع "باديا" ساهم في نمو مبيعات الشركة بنسبة 100% على أساس سنوي، لتصل مبيعات الشركة إلى 35 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023.

كما استمع رئيس مجلس الوزراء إلى عرض حول "مدينة باديا" من ياسين منصور أشار خلاله إلى أن شركة "بالم هيلز" وقعت مذكرة تفاهم لتطوير مشروع باديا بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في مارس عام 2015 بمدينة شرم الشيخ، وبعد عامين تم استكمال إجراءات مذكرة التفاهم وتوقيع عقود تطوير المشروع على مساحة 3 آلاف فدان بمدينة أكتوبر الجديدة، ومن المقرر أن يضم 50 ألف وحدة سكنية بإجمالي استثمارات 100 مليار جنيه، ليصبح المشروع الأضخم والأكبر بين عقود الشراكة الموقعة في المؤتمر، وأول مدينة ذكية متكاملة في غرب القاهرة.

واستعرض "منصور" المخطط العام لمدينة باديا، والذي وضعته مجموعة AS+P الألمانية- وهي واحدة من أقوى مصممي المدن في العالم- قائلًا: إن مخطط المشروع تم تصميمه بمفهوم "6+1" والذي يتضمن تقسيم المشروع إلى 6 مراحل مختلفة، على أن تكون كل مرحلة بمثابة مشروع منفصل يتوافر بها جميع الخدمات اللازمة للسكان، ويتم ربط كل مرحلة بالمنطقة المركزية بقلب المدينة والتي تضم المشروعات الخدمية المتنوعة من مراكز تجارية، وفنادق عالمية، ومجمع مطاعم ودور عرض سينمائية، وتبلغ المساحة المخصصة للمشروعات التجارية 12% من إجمالي المساحة الكلية للمشروع؛ لضمان توفير كل الخدمات لعملاء باديا وسكان غرب القاهرة مما يسهم في سرعة تنمية مدينة أكتوبر الجديدة.

وأضاف: كما يطبق تصميم مدينة باديا مفهوم "5،10،15"، من خلال توفير كل الاحتياجات اليومية لتبعد عن السكان 5 دقائق، والاحتياجات الأسبوعية على بعد 10 دقائق، والاحتياجات الشهرية على بعد 15 دقيقة، مؤكدًا أن تصميم المدينة يُعد من أحدث التصميمات العالمية وغير متوافر بمشروعات مماثلة في مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة لمواجهة التغير المناخي والحفاظ على البيئة، وكذلك يحقق أهداف التنمية المستدامة عبر تقليل الانبعاثات الناتجة عن التنقل بالسيارات لأماكن الخدمات، وتخصيص مساحات خضراء شاسعة بالمشروع على بعد دقيقتين من كل مواطن.

وتطرق ياسين منصور إلى جهود الحكومة في توفير البنية التحتية من شبكات طرق ومحطات مياه وكهرباء وصرف صحي؛ التي بدورها أسهمت في سرعة تنمية مدينة أكتوبر الجديدة واستقطاب استثمارات ضخمة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن "مشروع باديا" يمثل باكورة التوسع العمراني في المدينة، كما يسهم بما يضمه من خدمات متنوعة في جذب السكان للانتقال لها، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة لزيادة مساحة المعمور لاستيعاب الزيادة السكانية وتخفيف الزحام بالقاهرة الكبرى.

وأشار أيضًا إلى استفادة مشروع باديا من شبكة الطرق والمحاور ووسائل النقل الكهربائي التي يتم تنفيذها مما يسهل على سكان ورواد المشروع الوصول إليه من كل أرجاء الجمهورية، إذ يخدم المشروع الدائري الأوسطي والذي يربطه بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال 45 دقيقة، كما يبعد 25 دقيقة عن طريقي الواحات والفيوم للانتقال إلى داخل مدينة أكتوبر أو محافظة الجيزة، إضافة إلى ذلك سيستفيد المشروع بقربه من محطتي المونوريل، والقطار الكهربائي السريع في انتقال السكان لمحافظتي القاهرة والجيزة والعاصمة الإدارية الجديدة أو حتى العلمين الجديدة والسخنة.

وحول قاعة المحاكاة لمركز البيانات المقرر إنشاؤها بمدينة باديا خلال مراحل المشروع المقبلة، استعرض مسئولو شركة "بالم هيلز"، آلية الشراكات مع كبرى الشركات العالمية؛ لإنشاء بنية تحتية ذكية بمدينة باديا واستخدام تكنولوجيا إنترنت الأشياء، لتوفير جودة الحياة لقاطني المدينة وتيسير سبل المعيشة، والتي تتضمن منها بوابات ذكية للمشروع؛ للتعرف على ملامح الوجه للزائرين واللوحات المعدنية للسيارات، مما يوفر أعلى درجات الأمن للسكان، إضافة إلى أحدث الأنظمة الذكية للتحكم في الخدمات داخل المنازل عن بعد، موضحين أنه من المقرر إطلاق تطبيق على الهواتف المحمولة يُمكن مالك الوحدة من متابعة استهلاك خدمات المرافق الأساسية، وسداد قيمة الاستهلاك الشهري إلكترونيًا.

كما تناول العرض كيفية استخدام أحدث الحلول التكنولوجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال إدارة أنظمة التحكم بمركز البيانات في مدينة باديا لتقليل التكاليف التشغيلية للمشروع بنسبة 20%، وخفض استهلاك المياه والطاقة بنسبة 30%، بالإضافة إلى إنتاج 30% من مصادر الطاقة المتجددة، حيث تتوافر بالمشروع وسائل نقل ذكية، وأماكن عامة لشحن السيارات الكهربائية؛ لخفض الانبعاثات الكربونية، ومنظومة لإعادة تدوير النفايات والمياه، واستخدام المناطق المفتوحة لتصريف وتخزين جزء من مياه الأمطار بدلًا من توجيهها لشبكة الصرف الصحي.