الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يكلف بمتابعة سير العمل داخل المجمعات الحكومية بقرى "حياة كريمة"

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اللواء ياسر عبدالشافي، السكرتير العام المساعد، بعقد اجتماع تنسيقي لاستعراض الموقف التنفيذي والتعرف على سير العمل داخل المجمعات الحكومية والخدمية، والتى تم المرور عليها ميدانيًا بمركزى إدفو وكوم أمبو. 

وتابع محافظ أسوان أن المجمعات الخدمية تضم بالكاجوج وسلوا بحرى والطوناب، وأيضًا الرديسية بحرى، بالإضافة إلى مناقشة المعوقات وبحث التدخلات، مع وضع الحلول المناسبة والتشديد على مواصلة التعاون والتنسيق العرضى بين جميع الجهات المعنية من أجل دفع معدلات الإنجاز بمختلف المشروعات. 

وذلك استمرارًا للمتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز بمشروعات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة).

وحضر الاجتماع كل من رئيس وحدة "حياة كريمة"، ورئيس جهاز التعمير، ورئيس منطقة البريد، بالإضافة إلى نواب رؤساء مدن إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، علاوة على منسق "حياة كريمة"، ومسئول تشغيل مجمعات الخدمات. 

تفاصيل الاجتماع 

وخلال الاجتماع، كلَّف اللواء ياسر عبدالشافي، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، مسئولي هيئة البريد بالتنسيق مع الوحدات القروية لتكثيف الجهود للانتهاء من التجهيزات والاستعدادات الخاصة بمقرات البريد داخل المجمعات الخدمية، موجهًا بسرعة تلافي كل الملاحظات الفنية المرصودة بالمقرات، ومنها الملاحظات الخاصة بنوعية الأبواب والشبابيك، وأيضًا أعمال الدهانات وغيرها من الملاحظات الخاصة بالتشطيبات النهائية التى يجب أن تتناسب مع المظهر الحضارى والجمالى. 

كما شدد السكرتير العام المساعد على ضرورة الالتزام بتعليمات محافظ أسوان لرفع معدلات الإنجاز وعدم السماح بأى تهاون أو تقصير فى نسب التنفيذ، مع استبدال المقاولين والشركات المتقاعسة أولًا بأول، بالإضافة إلى الاهتمام بإعادة الشىء لأصله بمختلف مواقع العمل، مع تنفيذ أعمال تنسيق الموقع وإنارة وتشجير محيط المشروعات، التى تم الانتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى المناسب لقيمة هذا المشروعات وخدماتها المقدمة. 

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حياة كريمه اجتماع تنسيقي محافظ أسوان المجمعات الحكومية سير العمل

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