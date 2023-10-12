"إكسترا نيوز" تسلط الضوء على أبرز مؤشرات قطاع السياحة

سلطت فضائية "إكسترا نيوز" الضوء على أبرز المؤشرات في قطاع السياحة، من خلال عرض فيديوجراف عن أبرز المؤشرات في القطاع خلال السنوات الماضية الأخيرة.

أبرز المؤشرات في قطاع السياحة

ـ حقق متوسط نمو سنوي بلغ 19% من عام 2014 إلى عام 2022.

ـ حقق 32% زيادة بأعداد السياح خلال أول 9 أشهر من عام 2022 /2023.

ـ إطلاق استراتيجية السياحة المصرية التى كانت سببًا في زيادة العائدات.

ـ العمل على جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

ـ إيرادات مستهدفة تبلغ 30 مليار دولار.

ـ تسهيل إجراءات ترخيص الأماكن السياحية.